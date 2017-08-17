 استقرار أسعار النفط في بداية التعاملات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 29 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 21 أغسطس 2017 ميلاديا

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استقرار أسعار النفط في بداية التعاملات

استقرار أسعار النفط في بداية التعاملات
المناطق_وكالات

استقرت أسعار النفط في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين، متمسكة بالمكاسب الكبيرة التي حققتها يوم الجمعة.
وبلغت أسعار التعاقدات الآجلة لخام القياس العالمي برنت 52.72 دولار للبرميل عند الساعة (01:39 بتوقيت جرينتش) دون تغيير عن مستواها عند الإغلاق السابق.
وبلغ أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 48.54 دولار للبرميل بارتفاع ثلاثة سنتات عن سعر إغلاقه السابق.

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