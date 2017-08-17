استقرار أسعار النفط في بداية التعاملات

استقرت أسعار النفط في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين، متمسكة بالمكاسب الكبيرة التي حققتها يوم الجمعة.

وبلغت أسعار التعاقدات الآجلة لخام القياس العالمي برنت 52.72 دولار للبرميل عند الساعة (01:39 بتوقيت جرينتش) دون تغيير عن مستواها عند الإغلاق السابق.

وبلغ أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 48.54 دولار للبرميل بارتفاع ثلاثة سنتات عن سعر إغلاقه السابق.