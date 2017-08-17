 وكيل امارة الباحة يسلم السيارة الثانية في مهرجان بلجرشي والحضور يتجاوز ١٨ الف زائر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 29 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 21 أغسطس 2017 ميلاديا

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وكيل امارة الباحة يسلم السيارة الثانية في مهرجان بلجرشي والحضور يتجاوز ١٨ الف زائر

وكيل امارة الباحة يسلم السيارة الثانية في مهرجان بلجرشي والحضور يتجاوز ١٨ الف زائر
المناطق_عبدالرحمن سفر
رعى وكيل امارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري الحفل الكبير الذي نظمته محافظة بلجرشي ضمن فعاليات صيف بلجرشي 38 وبحضور اكثر من ١٨ الف زائر .
وكان في استقباله لدى وصوله مقر المهرجان محافظ بلجرشي سفر بن سويد الغامدي وعدد من مدراء الادارات الحكومية والامنية والاعلاميين.
و قدمت فرقة بني حسن عدد من العروض الفلكورية والشعبية والوان المسحباني والعرضة والخطوة على مسرح المهرجان تخللها عدد من القصائد والمووايل الجنوبية
بعدها شاهد الحضور الأوبريت المعد بهذه المناسبة، الذي اشتمل على عدد من الرقصات الشعبية والأغاني الوطنية بمشاركة فرقة بني حسن للفنون تضمنت العديد من اللوحات التي تحكي تاريخ تطور المملكة منذ تأسيسها إلى عهد خادم الحرمين الشريفين، وما شهدته منطقة الباحة على وجه الخصوص من نهضة تنموية في مختلف المجالات.
ثم سلّم وكيل امارة منطقة الباحة السيارة الثانية التي يقدمها مهرجان بلجرشي للتسوق والترفيه 38 للزوار والحضور من خلال السحب المباشر امام الجمهور اضافة الى تسليم تذكرتي طيران محلية مقدمة من المركز الاعلامي بمحافظة بلجرشي
اثر ذلك اطلقت الالعاب النارية في سماء المحافظة مشكلة لوحة فنية فريدة تفاعل معها الجمهور بالهتاف والتصيق .
واوضح محافظ بلجرشي ان المهرجان سيواصل فعالياته حتى اواخر شهر ذي الحجة القادم مضيفا بان مهرجان بلجرشي سيقدم للزوار العديد من الهدايا والمفاجات والبرامج المنوعة والمتجددة كما سيتم السحب على السيارة الثالثة خلال الايام القادمة باذن الله مشيرا بان المهرجان يهدف إلى الترويج السياحي والثقافي والحضاري لمحافظة بلجرشي والنهضة الشاملة التي تشهدها منطقة الباحة.
وفي ختام الحفل اشاد وكيل امارة منطقة الباحة بالحضور الكبير لمهرجان صيف بلجرشي الذي يعكس نوعية وتميز الفعاليات التي تقدمها المحافظة مشيرا بان صيف هذا العام في كافة المحافظات شهد فعاليات متجددة ومتنوعة باشراف وتوجيه ومتابعة من سمو امير المنطقة منوها بدور المراكز الاعلامية التي تواكب كافة البرامج والفعاليات الصيفية .

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