مساء اليوم.. تلفزيون البحرين يبث حلقة عن أكاديمية التغيير القطرية وتدمير الدول العربية

من المقرر أن يعرض تلفزيون قناة البحرين، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت المملكة من مساء اليوم الاثنين حلقة بعنوان “أكاديمية التغيير.. المشروع القطري لتدمير الدول العربية”.

ومن المقرر خلال الحلقة عرض اعترافات لأعضاء خلايا بحرينية زرعتها الدوحة في المنامة، طلب منها تغيير نظام الحكم في دولة البحرين، ومصادر تمويلهم، وأماكن تدريبهم.

يذكر أن الأكاديمية حاولت إقناع عدد من البحرينيين بأنهم قادرون على إحداث تغيير في الشارع البحريني، والمساعدة في القضاء على دور الدولة الداعمة للحكم في مملكة البحرين.