 إجراء أول عملية استئصال ورم بالنخاع الشوكي بمستشفى شرق جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 29 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 21 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إجراء أول عملية استئصال ورم بالنخاع الشوكي بمستشفى شرق جدة “التعليم” تدرس تقويم العام الدراسي لـ 5 سنوات مقبلة.. تعرف على تعديلاته فرنسا.. قتيل بحادث دهس في مرسيليا 3 أشياء لا بد من تحقيقها قبل التقاعد المبكر الحوثي يحاصر صنعاء لمنع المخلوع من الاحتشاد في ميدان السبعين حجاج بريطانيون يصلون المدينة على دراجات هوائية مواطن ينجح في استزراع الأرز ويسوقه في مهرجان تيماء الزراعي عطل فني يسبب تعليق “لودو ستار” طائرات روسية تقتل أكثر من 200 داعشياً قرب دير الزور تحديد هوية سائق الشاحنة الذي نفذ هجوم برشلونة مريم برعي : المشاركة في البازارات غير مجدية والاسر المنتجة تحتاج الى تسويق ودعم العيادات السعودية تصرف 2139 وصفة طبية لمراجعيها من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري

إجراء أول عملية استئصال ورم بالنخاع الشوكي بمستشفى شرق جدة

إجراء أول عملية استئصال ورم بالنخاع الشوكي بمستشفى شرق جدة
المناطق-الرياض

نجح فريق طبي بمستشفى شرق جدة بقيادة رئيس وحدة جراحة المخ و الأعصاب الدكتور محمد فرج و الدكتور يولا فارس في إجراء أول عملية جراحية من نوعها و نادرة للعمود القطني ( استئصال ورم بالنخاع الشوكي ) في وحدة جراحة المخ و الأعصاب بالمستشفى ، لرجل سعودي في العقد السادس من العمر ، و يعاني من خذل بالطرفين السفليين ، إلى جانب معاناته المستمرة و عدم قدرته على الحركة الطبيعية و فشل العلاج في مراكز طبية أخرى ، و لعدة أشهر وهو يعاني من ألم أسفل الظهر مزمن و ضعف متدرج بالطرفين السفليين و ضمور بعضلات الهيكلية للجسم و عدم القدرة على المشي دون مساعدة ، حيث أظهر فحص الرنين المغناطيسي للعمود القطني وجود ورم ضاغط على النخاع الشوكي و الجذور العصبية السفلية و تغيرات بالنخاع الشوكي ، و تم التنسيق مع فرق التخدير للتدخل الجراحي حيث تم تخدير المريض باستخدام المنظار الليفي البصري ، و تم إجراء عمل جراحي بمدخل خلفي للعمود القطني و خذع الصفيحات الفقرية القطنية الثانية و الثالثة و الرابعة و فتح الأم الجافية و تم كشف الورم الضاغط بشكل ملحوظ على الجذور العصبية للنخاع الشوكي باستخدام المجهر الجراحي الطبي المتقدم لجراحة المخ والاعصاب المخصص لهذه العمليات المعقدة و الحساسة و تم بحمد الله استئصال الورم بشكل كامل دون حدوث مضاعفات أو نزوف بإستعمال أدوات جراحية مجهرية خاصة لهذه الحالات . و المريض حالياً يتمتع بصحة جيدة و قادر على الحركة و لله الحمد .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>