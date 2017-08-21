إجراء أول عملية استئصال ورم بالنخاع الشوكي بمستشفى شرق جدة

نجح فريق طبي بمستشفى شرق جدة بقيادة رئيس وحدة جراحة المخ و الأعصاب الدكتور محمد فرج و الدكتور يولا فارس في إجراء أول عملية جراحية من نوعها و نادرة للعمود القطني ( استئصال ورم بالنخاع الشوكي ) في وحدة جراحة المخ و الأعصاب بالمستشفى ، لرجل سعودي في العقد السادس من العمر ، و يعاني من خذل بالطرفين السفليين ، إلى جانب معاناته المستمرة و عدم قدرته على الحركة الطبيعية و فشل العلاج في مراكز طبية أخرى ، و لعدة أشهر وهو يعاني من ألم أسفل الظهر مزمن و ضعف متدرج بالطرفين السفليين و ضمور بعضلات الهيكلية للجسم و عدم القدرة على المشي دون مساعدة ، حيث أظهر فحص الرنين المغناطيسي للعمود القطني وجود ورم ضاغط على النخاع الشوكي و الجذور العصبية السفلية و تغيرات بالنخاع الشوكي ، و تم التنسيق مع فرق التخدير للتدخل الجراحي حيث تم تخدير المريض باستخدام المنظار الليفي البصري ، و تم إجراء عمل جراحي بمدخل خلفي للعمود القطني و خذع الصفيحات الفقرية القطنية الثانية و الثالثة و الرابعة و فتح الأم الجافية و تم كشف الورم الضاغط بشكل ملحوظ على الجذور العصبية للنخاع الشوكي باستخدام المجهر الجراحي الطبي المتقدم لجراحة المخ والاعصاب المخصص لهذه العمليات المعقدة و الحساسة و تم بحمد الله استئصال الورم بشكل كامل دون حدوث مضاعفات أو نزوف بإستعمال أدوات جراحية مجهرية خاصة لهذه الحالات . و المريض حالياً يتمتع بصحة جيدة و قادر على الحركة و لله الحمد .