وزير الداخلية اللبناني: انتحاري لبناني خطط لتفجير طائرة إماراتية متجهة من أستراليا إلى أبوظبي

قال وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، إن شعبة المعلومات بالوزارة، ساهمت في إحباط محاولة تفجير طائرة إمارتية كانت متجهة من أستراليا إلي أبو ظبي.

وأضاف في مؤتمر صحفي مذاع علي الهواء اليوم الاثنين، أن من خطط لتفجير الطائرة “انتحاري اللبناني “.