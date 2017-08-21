 وزير الداخلية اللبناني: انتحاري لبناني خطط لتفجير طائرة إماراتية متجهة من أستراليا إلى أبوظبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 29 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 21 أغسطس 2017 ميلاديا

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وزير الداخلية اللبناني: انتحاري لبناني خطط لتفجير طائرة إماراتية متجهة من أستراليا إلى أبوظبي

وزير الداخلية اللبناني: انتحاري لبناني خطط لتفجير طائرة إماراتية متجهة من أستراليا إلى أبوظبي
المناطق - وكالات

قال وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، إن شعبة المعلومات بالوزارة، ساهمت في إحباط محاولة تفجير طائرة إمارتية كانت متجهة من أستراليا إلي أبو ظبي.

وأضاف في مؤتمر صحفي مذاع علي الهواء اليوم الاثنين، أن من خطط لتفجير الطائرة “انتحاري اللبناني “.

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