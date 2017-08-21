أمير القصيم يقف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بمدينة الحجاج

يقف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، يوم الخميس القادم على مختلف الأعمال الخدمية والتسهيلات التي تقدم من قبل الجهات الحكومية المشاركة بمدينة حجاج البر الواقعة على طريق القصيم ـ الرياض السريع جنوب مدينة بريدة ، لضيوف الرحمن المارين بالمنطقة في طريقهم إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج ، حيث يطلع سموه عن كثب على سير العمل فيها ، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهم الله ـ ، لخدمة ضيوف الرحمن منذ اللحظة الأولى من وصولهم إلى مدينة حجاج البر وهم متوجهون أو عائدون من وإلى الأماكن المقدسة.