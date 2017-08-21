جولات تفتيشية على مراكز الخدمة ومحطات الوقود بالطرق الإقليمية بمنطقة تبوك

تقوم اللجنة التنفيذية للمتابعة والإشراف على دراسة تحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، بمنطقة تبوك بجولات تفتيشية على محطات الطرق والموتيلات والمساجد التابعة لها وتظم اللجنة عدد من الجهات الحكومية بالمنطقة .

(فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني . أمانة تبوك . فرع وزارة النقل ، شرطة تبوك . فرع وزارة التجارة والاستثمار.الدفاع المدني. فرع وزارة العمل والتنميه الاجتماعيه فرع وزارة الشؤون الإسلامية ) وذلك لمتابعة تطبيق لائحة محطات الوقود وتقييم مستوى الخدمات حسب اللائحة.

وقامت اللجنة بجولاتها التفتيشية اليوم على محطات الوقود والاستراحات بعد انتهاء مُهلة التصحيح

وتم رصد عدد من المخالفات على بعض محطات الوقود وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم من اللجنة

و تطبيق الإغلاق الجزئي لبعض الخدمات في المحطة وكذلك تطبيق لائحة المخالفات الموجودة

ومنها عدم توفير الحد الأدنى من مستوى الخدمة وانعدام نظافة فرش المسجد. ودورات المياه إلى جانب تطبيق العقوبات الصادرة من الدفاع المدني حسب لائحة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني بالإضافة إلى تطبيق قائمة مخالفات لائحة مرافق الإيواء السياحي لفنادق الطرق (الموتيلات) بواسطة

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ويتم إغلاق مضخات الوقود المخالفة في محطات الوقود بتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات من قبل وزارة التجارة والاستثمار ، كما يتم تطبيق نظام حماية المرافق العامة على الطرق من قبل وزارة النقل في حالة عدم تقيد محطات الطرق بذلك والتي تتضمن إلية الإغلاق الكلي والجزئي وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في الجهات ذات العلاقة وتطبيقها على جميع محطات الوقود ومراكز الخدمة الواقعة على الطرق الإقليمية التي لم تحقق الحد الأدنى من الاشتراطات الواردة باللائحة، وذلك على ضوء نموذج الزيارات الرقابية لمحطات الطرق الإقليمية.

الجدير بالذكر إن اللجنة التنفيذية للمتابعة والإشراف لمحطات الوقود قد أعطت ملاك المحطات مهلة لتحسين أوضاعهم.