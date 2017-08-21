 26 فعالية ترفيهية ومعرفية للشباب في برنامج غرفة القصيم الصيفي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 29 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 21 أغسطس 2017 ميلاديا

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26 فعالية ترفيهية ومعرفية للشباب في برنامج غرفة القصيم الصيفي

26 فعالية ترفيهية ومعرفية للشباب في برنامج غرفة القصيم الصيفي
المناطق / بريدة

تتواصل في الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم الفعاليات و الأنشطة المهنية والمعرفية الموجهة للشباب ضمن البرنامج الصيفي للعام الحالي 1438هـ2017م و الذي تنظمه الغرفة ضمن برنامج ( صيف القصيم.. متعة و معرفة) ..والذي وجه به صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.
ذكر ذلك رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم الأستاذ إبراهيم بن موسى الزويد , موضحاً أن البرنامج الذي كان قد انطلق في الـ24/10/1438هـ الموافق 18/7/2017م وينتهي في الأول من ذي الحجة لهذا العام يستهدف استغلال طاقات الشباب خلال الاجازة الصيفية وتوفير برامج واعدة لهم تستثمر فيه أوقاتهم بما ينفعهم و ينمي قدراتهم و مواهبهم عبر حزمة من الفعاليات التدريبية و المحاضرات المهنية المجانية واللقاءات التي تستعرض تجارب ناجحة لرواد الاعمال والشباب الذين حصلوا على جائزة العصامي في دوراتها السابقة , بالإضافة إلى الندوات التي تعرف بالفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة.
من جانبه أشار الأمين العام لغرفة القصيم الأستاذ زياد بن علي المشيقح إلى أهمية مثل هذه البرامج الصيفية ودورها في صقل ابداعات الشباب وتنمية مهاراتهم وتوجيه طاقاتهم بصورة عملية ومنهجية تعود عليهم وعلى مجتمعهم و وطنهم بالنفع الكبير والخير الكثير, لافتاً إلى أن البرنامج الصيفي والذي تقام فعالياته في المركز الرئيس للغرفة بمدينة بريدة ومختلف فروع ومكاتب الغرفة بالمحافظات يحتوي على 26 فعالية متنوعة للجنسين موزعة على عدد من المحاور التجارية والقانونية والمالية والإدارية والصيانة , بالإضافة إلى المقابلات الوظيفية واستعراض فرص الدعم والتمويل للمشاريع الناشئة وأسرار الاستيراد و التصدير و إدارة المصروفات.

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