 فيما يشهد حفل المهرجان مساءً.. أمير القصيم يزور تمور بريدة صباح الثلاثاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 29 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 21 أغسطس 2017 ميلاديا

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فيما يشهد حفل المهرجان مساءً.. أمير القصيم يزور تمور بريدة صباح الثلاثاء

فيما يشهد حفل المهرجان مساءً.. أمير القصيم يزور تمور بريدة صباح الثلاثاء
المناطق / بريدة

يزور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم صباح يوم الثلاثاء 30/ 11/ 1438هـ ، بمدينة التمور ببريدة ، مهرجان تمور بريدة 38 .
حيث سيطلع سموه خلال زيارته على فعاليات ظلال النخيل ، ويقف على حركة البيع والشراء وسط ساحة بيع التمور، ويلتقي بشباب الوطن من مزارعين و باعة ودلالين وتجار تمور، الذين يقودون الحركة الاقتصادية داخل أروقة السوق ، كما سيطلع سموه على المعارض المصاحبة لفعاليات المهرجان التابعة لعدد من الجهات الحكومية والأهلية والجمعيات الخيرية والاجتماعية وسط مركز النخلة .

وسيقام على هامش الزيارة حفل خطابي يتخلله كلمة المشغل لمهرجان تمور بريدة 38 ، وعرض مرئي يحاكي النخيل وثمارها الاقتصادي الهام ، كما سيكرم سموه الرعاة والمشاركين في المهرجان.

كما سيشهد سموه في فترة المساء بالمسرح الروماني بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة حفل المهرجان ، حيث سيبدأ بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم فكلمة المنظم ثم فيلم “خطى أميرنا المحبوب” فمسرحية العريش ثم تكريم الرعاة واللجنة الإشرافية ، ويختتم بالعرضة السعودية والألعاب النارية في المسرح الروماني.

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