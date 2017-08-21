فيما يشهد حفل المهرجان مساءً.. أمير القصيم يزور تمور بريدة صباح الثلاثاء

يزور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم صباح يوم الثلاثاء 30/ 11/ 1438هـ ، بمدينة التمور ببريدة ، مهرجان تمور بريدة 38 .

حيث سيطلع سموه خلال زيارته على فعاليات ظلال النخيل ، ويقف على حركة البيع والشراء وسط ساحة بيع التمور، ويلتقي بشباب الوطن من مزارعين و باعة ودلالين وتجار تمور، الذين يقودون الحركة الاقتصادية داخل أروقة السوق ، كما سيطلع سموه على المعارض المصاحبة لفعاليات المهرجان التابعة لعدد من الجهات الحكومية والأهلية والجمعيات الخيرية والاجتماعية وسط مركز النخلة .

وسيقام على هامش الزيارة حفل خطابي يتخلله كلمة المشغل لمهرجان تمور بريدة 38 ، وعرض مرئي يحاكي النخيل وثمارها الاقتصادي الهام ، كما سيكرم سموه الرعاة والمشاركين في المهرجان.

كما سيشهد سموه في فترة المساء بالمسرح الروماني بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة حفل المهرجان ، حيث سيبدأ بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم فكلمة المنظم ثم فيلم “خطى أميرنا المحبوب” فمسرحية العريش ثم تكريم الرعاة واللجنة الإشرافية ، ويختتم بالعرضة السعودية والألعاب النارية في المسرح الروماني.