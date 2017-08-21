 الطالب الفريدي من تعليم حائل ممثلاً للمملكة في مسابقة العلوم الدولية في هولندا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 29 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 21 أغسطس 2017 ميلاديا

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الطالب الفريدي من تعليم حائل ممثلاً للمملكة في مسابقة العلوم الدولية في هولندا

الطالب الفريدي من تعليم حائل ممثلاً للمملكة في مسابقة العلوم الدولية في هولندا
المناطق - حائل

تأهل الطالب مشاري بن عبدالعزيز الفريدي من مدرسة الفضيلة المتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم في حائل ممثلاً ضمن أفضل ستة طلاب وطالبات للمملكة في مسابقة العلوم الدولية والتي ستقام في هولندا ديسمبر 2017 المقبل .

وقال رئيس قسم النشاط العلمي الأستاذ خالد بن تركي الشيخ أن ذلك أتى نتيجة للشراكة والتعاون المثمر بين وزارة التعليم ممثلةً بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله ممثلة باللجنة الاستشارية للأولمبياد الدولي حيث عقدت العديد من البرامج التدريبية وورش العمل العلمية والدورات المكثفة التخصصية في مجال العلوم وتحت إشراف مباشر من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة الملك سعود والهيئة الملكية بينبع ، وأردف قائلاً أننا بهذه المناسبة نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لأسرة الطالب ومدرسته بمناسبة تأهله لمحفل دولي كهذا ، مثمناً لسعادة المدير العام للتعليم بالمنطقة ومساعديه والعاملين في إدارة النشاط الطلابي الدعم اللامحدود الذي يتلقاها قسم النشاط العلمي والميدان التربوي ، سائلاً الله عز وجل أن يوفق الجميع ومن نجاح إلى نجاح .

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