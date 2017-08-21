 حائل : إدارة متنزه السمراء توقف فعاليات مسرح الطفل .. وتعتذر لأهالي المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 29 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 21 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

جمرك ميناء ضباء يحبط محاولة تهريب أكثر من 383 ألف حبة من “الكبتاجون” و”الترامادول” وكالة وزارة الشؤون الإسلامية للمطبوعات تضع شاشات إلكترونية تفاعلية ب مطارات المملكة ٤ ألوان فلكلورية تقدمها “فرقة الباحة” للفنون الشعبية بصيف الباحة ٣٨ أكثر من (91) ألف زائر لأندية الحي والموسمية بتعليم الباحة امانة العاصمة المقدسة تنفذ حملات نظافة مكثفة بمشاركة أكثر من 13 ألف فرد و570 معدة وآلية مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7225.38 نقطة حائل : إدارة متنزه السمراء توقف فعاليات مسرح الطفل .. وتعتذر لأهالي المنطقة وزارة العدل تكلف 56 قاضيا لإنهاء القضايا المستعجلة في عيد الأضحى معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتفقد المراكز التوجيهية للرئاسة في مكة المكرمة العقيل : توعية الحجاج مبنية على 400 محور علمي تحاكي واقع رحلة الحج أمانة عسير تكثف رقابتها على التعديات بخمس قطاعات قوات أمن المنشآت تعقد اجتماعا تنسيقياً لتشغيل محطات قطار المشاعر

حائل : إدارة متنزه السمراء توقف فعاليات مسرح الطفل .. وتعتذر لأهالي المنطقة

حائل : إدارة متنزه السمراء توقف فعاليات مسرح الطفل .. وتعتذر لأهالي المنطقة
المناطق - حائل

أصدرت إدارة متنزه السمراء في مدينة حائل بيانا إعلاميا أعلنت فيه إيقاف فعاليات مسرح الطفل الذي تقيمه جمعية الثقافة والفنون بمنطقة حائل داخل القرية المائية.

وبررت إدارة السمراء هذا الإيقاف تفاعلا مع ملاحظات أبناء المنطقة الكرام ونظرا لمخالفة الجهة المنظمة لبنود العقد المبرم وعدم التزام أحد منسوبيها بالنهج الإسلامي وحرصا على عدم خدش الحياء والذوق العام والعادات والتقاليد لأهالي المنطقة.

وقالت إدارة السمراء في بيانها لكون المتنزه كسب ثقة أهالي حائل فلن تسمح إدارة المتنزه بأي عمل يضايقهم ولهذا تم إلغاء العقد المبرم بين إدارة المتنزه وبين الجهة التي نظمت فعاليات مسرح الطفل وإيقاف العمل فيه.

فيما قدمت إدارة المتنزه اعتذارها لأهالي منطقة حائل على ما بدر من الجهة التي نظمت مسرح الطفل , وتعهدت بالحفاظ على الصورة المحافظة التي عرفت عن المتنزه وفعالياته.

يذكر أن وسما تم إطلاقه مساء البارحة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تحت عنوان (#اوقفو_مهازل_مسارح_حائل) , وشهد تفاعلا كبيرا من أبناء المنطقة , وجاءت أغلب المشاركات فيه رافضة لهذه الظاهرة , فيما برر البعض لها تحت بند أن المشاركات على المسرح من الأطفال.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>