حائل : إدارة متنزه السمراء توقف فعاليات مسرح الطفل .. وتعتذر لأهالي المنطقة

أصدرت إدارة متنزه السمراء في مدينة حائل بيانا إعلاميا أعلنت فيه إيقاف فعاليات مسرح الطفل الذي تقيمه جمعية الثقافة والفنون بمنطقة حائل داخل القرية المائية.

وبررت إدارة السمراء هذا الإيقاف تفاعلا مع ملاحظات أبناء المنطقة الكرام ونظرا لمخالفة الجهة المنظمة لبنود العقد المبرم وعدم التزام أحد منسوبيها بالنهج الإسلامي وحرصا على عدم خدش الحياء والذوق العام والعادات والتقاليد لأهالي المنطقة.

وقالت إدارة السمراء في بيانها لكون المتنزه كسب ثقة أهالي حائل فلن تسمح إدارة المتنزه بأي عمل يضايقهم ولهذا تم إلغاء العقد المبرم بين إدارة المتنزه وبين الجهة التي نظمت فعاليات مسرح الطفل وإيقاف العمل فيه.

فيما قدمت إدارة المتنزه اعتذارها لأهالي منطقة حائل على ما بدر من الجهة التي نظمت مسرح الطفل , وتعهدت بالحفاظ على الصورة المحافظة التي عرفت عن المتنزه وفعالياته.

يذكر أن وسما تم إطلاقه مساء البارحة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تحت عنوان (#اوقفو_مهازل_مسارح_حائل) , وشهد تفاعلا كبيرا من أبناء المنطقة , وجاءت أغلب المشاركات فيه رافضة لهذه الظاهرة , فيما برر البعض لها تحت بند أن المشاركات على المسرح من الأطفال.