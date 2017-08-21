مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7225.38 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا بـ 16.14 نقطة ليقفل عند مستوى 7225.38 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 133 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 91 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 88 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 78 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الجزيرة ريت, وأمانة للتأمين, والمتحدة للتأمين, والعالمية, والإنماء طوكيو مارين الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات البابطين, والأبحاث والتسويق، والمجموعة السعودية, وإكسترا, وجبل عمر, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 1.74% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان, وتعليم ريت, والجزيرة ريت, وجدوى ريت الحرمين هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, وأمانة للتأمين، الراجحي، والجزيرة ريت هي الأكثر نشاطا في القيمة .

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 15.3 نقطة ليقفل عند مستوى 3487.51 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.2 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 98 ألف سهم تقاسمتها 95 صفقة.