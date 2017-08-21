 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7225.38 نقطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 29 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 21 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7225.38 نقطة حائل : إدارة متنزه السمراء توقف فعاليات مسرح الطفل .. وتعتذر لأهالي المنطقة وزارة العدل تكلف 56 قاضيا لإنهاء القضايا المستعجلة في عيد الأضحى معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتفقد المراكز التوجيهية للرئاسة في مكة المكرمة العقيل : توعية الحجاج مبنية على 400 محور علمي تحاكي واقع رحلة الحج أمانة عسير تكثف رقابتها على التعديات بخمس قطاعات قوات أمن المنشآت تعقد اجتماعا تنسيقياً لتشغيل محطات قطار المشاعر بالاسماء مدير عام تعليم الرياض يعتمد تكليف 810 قائداً ومعلماً في المدارس الليلية فرق كشافة تعليم حائل تغادر لمكة 370593 مراجع لمراكز الرعاية الصحية الاولية بحفر الباطن وزارة الداخلية تنفذ حكم القتل تعزيراً بجانيين سعوديين في منطقة تبوك الأرصاد : طقس المشاعر حار نهاراً ومعتدل ليلًا ومصحوباً بأمطار رعدية

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7225.38 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7225.38 نقطة
واس - الرياض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا بـ 16.14 نقطة ليقفل عند مستوى 7225.38 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 133 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 91 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 88 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 78 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الجزيرة ريت, وأمانة للتأمين, والمتحدة للتأمين, والعالمية, والإنماء طوكيو مارين الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات البابطين, والأبحاث والتسويق، والمجموعة السعودية, وإكسترا, وجبل عمر, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 1.74% .
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان, وتعليم ريت, والجزيرة ريت, وجدوى ريت الحرمين هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, وأمانة للتأمين، الراجحي، والجزيرة ريت هي الأكثر نشاطا في القيمة .
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 15.3 نقطة ليقفل عند مستوى 3487.51 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.2 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 98 ألف سهم تقاسمتها 95 صفقة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>