امانة العاصمة المقدسة تنفذ حملات نظافة مكثفة بمشاركة أكثر من 13 ألف فرد و570 معدة وآلية

بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة تكثيف حملات النظافة العامة في أحياء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك ضمن خطة شاملة وبرنامج عمل متكامل للخدمات البلدية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في موسم حج هذا العام 1438هـ.

وأكد المهندس محمد بن عبدالرحمن المورقي مدير عام النظافة بأمانة العاصمة المقدسة تسخيرأمانة العاصمة المقدسة نحو (13354) عامل نظافة مدعومين بالمئات من المشرفين ومراقبي عمال ومثلهم من السائقين، والمئات من الآليات والمعدات، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتنفيذ أعمال النظافة والتخلص من النفايات في نطاق البلديات الفرعية ومناطق الخدمات بالمشاعر المقدسة وفقاً لمسئوليات وخطة عمل لنطاق كل بلدية فرعية وتحديد ساعات العمل على مدار اليوم وتحديد العمالة والمعدات اللازمة وورديات عملها.

وأشار المهندس المورقي إلى تكثيف أعمال النظافة العامة في العاصمة المقدسة، من خلال تخصيص أكثر من (6261) فرداً من مشرفين ومساعدي مراكز، ومراقبين وسائقين وعمال نظافة، تدعمهم (261) معدة، تشمل (96) ضاغط كبير 8 أطنان و(18) ضاغطاً 20 طناً، لتخزين النفايات في نطاق البلدية الفرعية، و(51) قلاباً و(30) بوب كات، إضافة إلى المكانس الآلية.

وأوضح مدير عام النظافة بأمانة بالعاصمة المقدسة، مشاركة نحو (7093) فرداً من مشرفين ومساعدي مشرفين ومراقبين وسائقين وعمال نظافة في منطقة المشاعر المقدسة، تدعمهم (311) معدة وآلية مختلفة (ضاغط، قلاب، غراف، بوب كات، مكنسة)، مؤكداً أنه سيتم العمل على مدار 24 ساعة في أيام الذروة.