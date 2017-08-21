٤ ألوان فلكلورية تقدمها “فرقة الباحة” للفنون الشعبية بصيف الباحة ٣٨

قدمت فرقة الباحة للفنون الشعبية بجمعية الثقافة والفنون بالباحة زوار المنطقة بالعديد من ألوان الفلكلور الشعبي.

وأوضح علي بن خميس البيضاني مدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة أن فرقة الباحة للفنون الشعبية استطاعت هذا العام المشاركة ب ٤ ألوان من الفلكلور الشعبي التي تقدمها بالعديد من المواقع السياحية متمثله بلون العرضة الجنوبية والمسحباني واللعب والمجالسي ضمن فعاليات صيف باحة الكادي مصيف بلادي ٣٨.

وأضاف البيضاني أن جمعية الثقافة اولفنون بالباحة استطاعت هذا العام أن تكون عنصر مهم في إنجاح فعاليات المنطقة من خلال فرقة الباحة والتي تحضى بمتابعة وإقبال من الجمهور بكافة المواقع السياحية.

وأشار البيضاني أن الفرقة قدمت ٣٠ مشاركة بمواقع مختلفة بالمنطقة لتشارك المتنزهين والزوار بموروث المنطقة وتساهم بالحفاظ عليه.

منوها أن العديد من شعراء المنطقة شاركو بهذه الفعاليات ايمانا منهم بهذا الموروث للحفاظ عليه وتقديمه بصورة صحيحة للزوار.