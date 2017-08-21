 ٤ ألوان فلكلورية تقدمها “فرقة الباحة” للفنون الشعبية بصيف الباحة ٣٨ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 29 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 21 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

٤ ألوان فلكلورية تقدمها “فرقة الباحة” للفنون الشعبية بصيف الباحة ٣٨ أكثر من (91) ألف زائر لأندية الحي والموسمية بتعليم الباحة امانة العاصمة المقدسة تنفذ حملات نظافة مكثفة بمشاركة أكثر من 13 ألف فرد و570 معدة وآلية مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7225.38 نقطة حائل : إدارة متنزه السمراء توقف فعاليات مسرح الطفل .. وتعتذر لأهالي المنطقة وزارة العدل تكلف 56 قاضيا لإنهاء القضايا المستعجلة في عيد الأضحى معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتفقد المراكز التوجيهية للرئاسة في مكة المكرمة العقيل : توعية الحجاج مبنية على 400 محور علمي تحاكي واقع رحلة الحج أمانة عسير تكثف رقابتها على التعديات بخمس قطاعات قوات أمن المنشآت تعقد اجتماعا تنسيقياً لتشغيل محطات قطار المشاعر بالاسماء مدير عام تعليم الرياض يعتمد تكليف 810 قائداً ومعلماً في المدارس الليلية فرق كشافة تعليم حائل تغادر لمكة

٤ ألوان فلكلورية تقدمها “فرقة الباحة” للفنون الشعبية بصيف الباحة ٣٨

٤ ألوان فلكلورية تقدمها “فرقة الباحة” للفنون الشعبية بصيف الباحة ٣٨
المناطق - الباحة

قدمت فرقة الباحة للفنون الشعبية بجمعية الثقافة والفنون بالباحة زوار المنطقة بالعديد من ألوان الفلكلور الشعبي.
وأوضح علي بن خميس البيضاني مدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة أن فرقة الباحة للفنون الشعبية استطاعت هذا العام المشاركة ب ٤ ألوان من الفلكلور الشعبي التي تقدمها بالعديد من المواقع السياحية متمثله بلون العرضة الجنوبية والمسحباني واللعب والمجالسي ضمن فعاليات صيف باحة الكادي مصيف بلادي ٣٨.
وأضاف البيضاني أن جمعية الثقافة اولفنون بالباحة استطاعت هذا العام أن تكون عنصر مهم في إنجاح فعاليات المنطقة من خلال فرقة الباحة والتي تحضى بمتابعة وإقبال من الجمهور بكافة المواقع السياحية.
وأشار البيضاني أن الفرقة قدمت ٣٠ مشاركة بمواقع مختلفة بالمنطقة لتشارك المتنزهين والزوار بموروث المنطقة وتساهم بالحفاظ عليه.
منوها أن العديد من شعراء المنطقة شاركو بهذه الفعاليات ايمانا منهم بهذا الموروث للحفاظ عليه وتقديمه بصورة صحيحة للزوار.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>