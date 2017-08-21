 وكالة وزارة الشؤون الإسلامية للمطبوعات تضع شاشات إلكترونية تفاعلية ب مطارات المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 29 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 21 أغسطس 2017 ميلاديا

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وكالة وزارة الشؤون الإسلامية للمطبوعات تضع شاشات إلكترونية تفاعلية ب مطارات المملكة

وكالة وزارة الشؤون الإسلامية للمطبوعات تضع شاشات إلكترونية تفاعلية ب مطارات المملكة
المناطق ـ الرياض

وضعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في وكالتها للمطبوعات والبحث العلمي، في إطار رسالتها التوعوية والإرشادية شاشات إلكترونية تفاعلية في عدد من مطارات المملكة الدولية، وهي: مطار الملك عبد العزيز الدولي بمحافظة جدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الطائف الدولي.
وتعد هذه الخدمه أحد الخدمات الذي يقدمها موقع المكتبة الإلكترونية الإسلامية Www.islamic-ebook.com الذي قامت الوكالة بإنشائه وتطويره، ويحتوي على أكثر من 3000 مادة مقرؤة ومسموعة ومرئية، حيث تحوي الشاشات كتبا إلكترونية عن صفة الحج والعمرة وآداب الزيارة، وحقائب تعريفية بالإسلام، والعديد من الكتب المفيده في مواضيع عديدة بـ (47) لغة يستطيع الزائر تحميلها إلى جهازه عبر تقنية qrqode
الجدير بالذكر أن الوكالة تحرص على وضع شاشاتها في مختلف المنافذ في إطار رسالتها لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين وغيرهم، وفق رؤية وزارة الشؤون الإسلامية للتحول الإلكتروني المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 بتوجيه من معالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون المطبوعات الدكتور مساعد بن إبراهيم الحديثي.

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