 جمرك ميناء ضباء يحبط محاولة تهريب أكثر من 383 ألف حبة من “الكبتاجون” و”الترامادول” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 29 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 21 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

جمرك ميناء ضباء يحبط محاولة تهريب أكثر من 383 ألف حبة من “الكبتاجون” و”الترامادول” وكالة وزارة الشؤون الإسلامية للمطبوعات تضع شاشات إلكترونية تفاعلية ب مطارات المملكة ٤ ألوان فلكلورية تقدمها “فرقة الباحة” للفنون الشعبية بصيف الباحة ٣٨ أكثر من (91) ألف زائر لأندية الحي والموسمية بتعليم الباحة امانة العاصمة المقدسة تنفذ حملات نظافة مكثفة بمشاركة أكثر من 13 ألف فرد و570 معدة وآلية مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7225.38 نقطة حائل : إدارة متنزه السمراء توقف فعاليات مسرح الطفل .. وتعتذر لأهالي المنطقة وزارة العدل تكلف 56 قاضيا لإنهاء القضايا المستعجلة في عيد الأضحى معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتفقد المراكز التوجيهية للرئاسة في مكة المكرمة العقيل : توعية الحجاج مبنية على 400 محور علمي تحاكي واقع رحلة الحج أمانة عسير تكثف رقابتها على التعديات بخمس قطاعات قوات أمن المنشآت تعقد اجتماعا تنسيقياً لتشغيل محطات قطار المشاعر

جمرك ميناء ضباء يحبط محاولة تهريب أكثر من 383 ألف حبة من “الكبتاجون” و”الترامادول”

جمرك ميناء ضباء يحبط محاولة تهريب أكثر من 383 ألف حبة من “الكبتاجون” و”الترامادول”
واس - تبوك

أحبط ميناء ضباء محاولة تهريب “383.775” حبة من الكبتاجون والترامادول .
وأوضح مدير جمرك ميناء ضباء علي العطوي أنه وردت للجمرك إرسالية عبارة عن “أكياس بصل” داخل إحدى الشاحنات المحمولة عن طريق إحدى العبّارات, وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لها عُثر على (376.515) حبة كبتاجون و (7.260) حبة ترامادول كانت جميعها مُخبأة بداخل أربعة “أكياس بصل” ومخفية أسفل المقعد الخاص بسائق الشاحنة.
يُذكر أن جمرك ميناء ضباء أحبط مؤخرًا محاولة تهريب قرابة 220 ألف حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية “أفران غاز”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>