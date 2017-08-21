جمرك ميناء ضباء يحبط محاولة تهريب أكثر من 383 ألف حبة من “الكبتاجون” و”الترامادول”

أحبط ميناء ضباء محاولة تهريب “383.775” حبة من الكبتاجون والترامادول .

وأوضح مدير جمرك ميناء ضباء علي العطوي أنه وردت للجمرك إرسالية عبارة عن “أكياس بصل” داخل إحدى الشاحنات المحمولة عن طريق إحدى العبّارات, وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لها عُثر على (376.515) حبة كبتاجون و (7.260) حبة ترامادول كانت جميعها مُخبأة بداخل أربعة “أكياس بصل” ومخفية أسفل المقعد الخاص بسائق الشاحنة.

يُذكر أن جمرك ميناء ضباء أحبط مؤخرًا محاولة تهريب قرابة 220 ألف حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية “أفران غاز”.