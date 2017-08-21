“أكناف” تودع أكثر من 400 ألف ريال للكفالة الشهرية في حسابات المستفيدين

أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام في منطقة الباحة “أكناف” مبلغ 405900 ألف ريال لشهر ذو القعدة الحالي في جميع الحسابات البنكية للمستفيدين من الأيتام، شملت الكفالة الشهرية .

وأوضحت الجمعية أن المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية ما يقارب 1353 يتيم ويتيمة موزعين على 423 أسرة داخل المنطقة سراة وتهامة، فيما تستهدف الجمعية خلال الأشهر القادمة لتغطية كفالة 1500 يتيم ويتيمة .