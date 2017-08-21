 “أكناف” تودع أكثر من 400 ألف ريال للكفالة الشهرية في حسابات المستفيدين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 29 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 21 أغسطس 2017 ميلاديا

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“أكناف” تودع أكثر من 400 ألف ريال للكفالة الشهرية في حسابات المستفيدين

“أكناف” تودع أكثر من 400 ألف ريال للكفالة الشهرية في حسابات المستفيدين
المناطق - الباحة

أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام في منطقة الباحة “أكناف” مبلغ 405900 ألف ريال لشهر ذو القعدة الحالي في جميع الحسابات البنكية للمستفيدين من الأيتام، شملت الكفالة الشهرية .
وأوضحت الجمعية أن المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية ما يقارب 1353 يتيم ويتيمة موزعين على 423 أسرة داخل المنطقة سراة وتهامة، فيما تستهدف الجمعية خلال الأشهر القادمة لتغطية كفالة 1500 يتيم ويتيمة .

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