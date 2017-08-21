اللحيدان والخزيم في معرض منشآت

استقبل معرض هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المشارك في فعاليات مهرجان عنيزة للتمور الثالث عشر . كل من المهندس حمد اللحيدان المشرف العام على مهرجان الفراولة بالبكيرية والمدير التنفيذي للمهرجان الاستاذ إبراهيم الخزيم, حيث كان في استقبالهم فريق عمل المعرض الذي قدموا للضيفين شرح كامل عن هيئة المنشئآت الصغيرة والمتوسطة وأدوارها ومهامها التي تقدمها.. كما أستمعاء إلى شرح عن محتويات المعرض والدور الذي يقدمه كمنشط هام من مناشط مهرجان عنيزة للتمورالثالث عشر..

ثم سجلاء الضيفان كلمة خاصة لكل منهما في سجل الزيارات .

بعد هذا تسلم الضيفان هدية المعرض التقديرية, ثم التقطت الصور التذكارية بمناسبة الزيارة.

من جهته رفع المهندس عبدالله الاحمد الربدي ممثل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشكر الخاص للضيفين على هذه الزيارة الكريمة, مبدياً سعادته بزيارتهم الكريمة للمعرض الاول لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.