معرض هيئة منشآت يستضيف محافظ أملج

قام سعادة محافظ أملج الاستاذ زياد بن عبدالمحسن البازعي يرافقة عدداً من وجهاء اسرة البازعي الكرام بزيارة خاصة إلى معرض هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المشارك في النسخة الثالثة من مهرجان عنيزة للتمور.

حيث كان في إستقبالهم المهندس عبدالله الاحمد الربدي ممثل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة القصيم وفريق العمل في المعرض, حيث رحب بهم, وقدم لهم شرح وافي عن الهيئة وفكرة تأسيسها والمهام التي تؤديها, ثم صحبهم بجولة سريعة على أركان المعرض مستمعين إلى شرح خاص عن محتويات وزوايا وأركان المعرض وأبدوا إعجابهم بما شاهدوه.

من جهته عبر سعادة محافظ أملج الاستاذ زياد بن عبدالمحسن البازعي عن شكرة وتقديرة لفريق عمل المعرض مؤكداً أن الجميع يشيدون بالخطوات الكبيرة والايجابية التي نفذتها الهيئة على جميع المستويات رغم قصر عمرها, وأوضح البازعي أن مشاركة الهيئة وتنفيذها هذا المعرض المتميز تؤكد مدى إهتمام الهيئة في خدمة جميع المواطنين وفي كل مناطق المملكة دون إستثناء .

ثم قدم الاستاذ عبدالله الاحمد الربدي درع تقديري وتكريمي لسعادة محافظ أملج الاستاذ زيادة البازعي بهذه المناسبة

ثم التقطت الصور التذكارية.