مدير تعليم تبوك يدشّن مكتب “وفاء” لرعاية أبناء شهداء الواجب بالمنطقة

دشّن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري، صباح اليوم في مبنى الإدارة مكتب “وفاء” لرعاية أبناء وبنات شهداء الواجب، وأبناء وبنات منسوبي التعليم المتوفين بمنطقة تبوك، واطلع مدير التعليم على خطط المكتب والبرامج التي سيتم تنفيذها خلال العام الدراسي المقبل.

من جهته، أوضح مدير مكتب “وفاء” بتعليم تبوك طلال بن عيد الشمري، أن الوزارة تحرص على تربية النشء ورعاية السلوك، ودعم الطلاب والطالبات لتعزيز وبناء شخصياتهم، وحل مشكلاتهم ومجابهة صعوبات الحياة أمامهم، ومد جسور التعاون والتكامل مع الأسر والأبناء المحتاجين لخدمات نوعية، وإيماناً بالدور العظيم الذي يقوم به جنودنا البواسل في حماية العقيدة والذود عن الوطن، وما يقدمه منسوبو التعليم من جهود في تحقيق البناء والرقى للوطن، مشيراً إلى أن الوزارة في لمسة وفاء لهؤلاء تبنّت العمل على رعاية أبناء وبنات شهداء الواجب ومنسوبي التعليم الذين توفاهم الله، نفسياً واجتماعياً وتعليمياً وصحياً.

وعن مهام المكتب أوضح “الشمري” بأنه يتم حصر الفئات المستهدفة من خلال نظام نور، وتفويض قادة وقائدات المدارس بالصلاحيات اللازمة لتحديد هذه الفئات، ومتابعة تقديم الرعاية النفسية والصحية والاجتماعية والتعليمية والمساعدات العينية للمستفيدين، وكذلك متابعة المستفيدين في مدارسهم والوقوف على تحصيلهم العلمي، ومتابعة الخدمات الإرشادية المقدمة لهم والبحث عن اتفاقيات وشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية؛ لتقديم الدعم والامتيازات والتسهيلات للمستفيدين، وعقد اتفاقيات مع القطاعات الحكومية والهيئات، لتسهيل الخدمات وتلبية الاحتياجات المقدمة للمستفيدين، وإعداد التقارير الدورية والسنوية عن كل فئة والخدمات المقدمة لهم وتجويد الخدمات والتسهيلات المقدمة للفئات المستهدفة، إلى جانب المشاركة في الفعاليات والمناسبات الخاصة بالفئات المستهدفة