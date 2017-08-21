 بلدية بلقرن تطلق حملة النظافة دين وخلق ضمن مبادرة عسير أجمل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 29 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 21 أغسطس 2017 ميلاديا

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بلدية بلقرن تطلق حملة النظافة دين وخلق ضمن مبادرة عسير أجمل

بلدية بلقرن تطلق حملة النظافة دين وخلق ضمن مبادرة عسير أجمل
المناطق - بلقرن

دشنت بلدية محافظة بلقرن اليوم حملة النظافة دين وخلق ضمن مبادرة عسير أجمل بحضور محافظ بلقرن ورئيس البلدية المكلف ورؤساء المراكز ومدراء الادارات الحكومية ورجال الأعمال بالمحافظة.
حيث أوضح رئيس البلدية المكلف م/ فيصل سحمان آل حابش أن هذه الحملة امتداد لمبادرة أمانة منطقة عسير ( عسير أجمل) التي انطلقت العام الماضي وتهدف هذه الحملة  على نشر ثقافة المحافظة على البيئة وزيادة نسبة الوعي.
وتستمر الحملة خلال فترة الصيف لتشمل جميع المراكز والقرى التابعة لمحافظة بلقرن.
كما شكر رئيس البلدية المكلف محافظ بلقرن ورؤساء المراكز ومدراء الادارات الحكومية ورجال الاعمال الحاضرين على المشاركة.

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