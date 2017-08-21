 دوري أبطال آسيا : الأهلي السعودي يواجه بيرسبوليس الإيراني غداً في ذهاب دور الثمانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 29 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 21 أغسطس 2017 ميلاديا

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دوري أبطال آسيا : الأهلي السعودي يواجه بيرسبوليس الإيراني غداً في ذهاب دور الثمانية

دوري أبطال آسيا : الأهلي السعودي يواجه بيرسبوليس الإيراني غداً في ذهاب دور الثمانية
المناطق ـ الرياض

يواجه الأهلي السعودي فريق بيرسبوليس الإيراني غداً على مجمع السلطان قابوس الرياضي في سلطنة عُمان ، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم .
وسيلتقي الفريقان إياباً الثلاثاء 12 سبتمبر على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وجاء تأهل الأهلي لهذا الدور بعد أن حل ثانياً للمجموعة الثالثة بالدور الأول برصيد 11نقطة من 6 مباريات، وفاز في دور الـ 16 على الأهلي الإماراتي في مجموع المباراتين ( 2 – 4 ) التعادل ( 1 – 1 ) في جدة , وفوز الأهلي ( 3 – 1 ) في دبي , وفي المقابل حصل بيرسيبوليس على المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط من 6 مباريات، وفاز في دور الـ 16 على لخويا القطري بواقع 0 – 1 في مجموع المباراتين.
ويعود إلى صفوف فريق الأهلي هدافه السوري عمر السومة الذي غاب عن مباراتي دور الـ16، علماً بأن اللاعب سجل أربعة أهداف خلال الدور الأول.
يذكر أن الأهلي بلغ نهائي بطولة الأندية الآسيوية عام 1985، كما أنه بلغ نهائي دوري أبطال آسيا عام 2012 قبل أن يخسر أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ، فيما شارك بيرسيبوليس في الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ البطولة .

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