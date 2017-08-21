المملكة تُسدد حصتها في موازنة السُلطة الفلسطينية للفترة من أبريل وحتى يوليو الماضي

أوضح معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي أحمد بن عبدالعزيز قطان أن الصندوق السعودي للتنمية قام بتحويل ما يعادل مبلغ (30.8) مليون دولار أمريكي، إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، وذلك قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لأربعة أشهر (من إبريل وحتى يوليو 2017م)، بواقع (7.7) مليون دولارًا شهريًا .

وأكد السفير قطان في بيان صادر عن السفارة اليوم، أن المملكة العربية السعودية ستستمر دومًا في دعم القضية الفلسطينية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية كافة .