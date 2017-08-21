 الجامعة العربية تُطالب المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها بحق الأقصى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 29 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 21 أغسطس 2017 ميلاديا

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الجامعة العربية تُطالب المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها بحق الأقصى المملكة تُسدد حصتها في موازنة السُلطة الفلسطينية للفترة من أبريل وحتى يوليو الماضي دوري أبطال آسيا : الأهلي السعودي يواجه بيرسبوليس الإيراني غداً في ذهاب دور الثمانية بلدية بلقرن تطلق حملة النظافة دين وخلق ضمن مبادرة عسير أجمل مدير تعليم تبوك يدشّن مكتب “وفاء” لرعاية أبناء شهداء الواجب بالمنطقة أمطار على مكة المكرمة معرض هيئة منشآت يستضيف محافظ أملج اللحيدان والخزيم في معرض منشآت عقب تفقده مرافق الشركة في المشاعر المقدسة الوزير الفضلي يؤكد: هدفنا تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن الباحص : 26944 ساعة تطوعية في أندية الأحياء والموسمية بتعليم الشرقية مدير تعليم الأحساء يطلع على انشطة وبرامج نادي حي ركاز العمل : الوزارة أوقفت جميع الخدمات عن منشأة فصلت موظفين .. وفتحت تحقيقا عاجلا بالقضية

الجامعة العربية تُطالب المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها بحق الأقصى

الجامعة العربية تُطالب المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها بحق الأقصى
واس - القاهرة

طالبت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتعامل بحزم مع الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق المسجد الأقصى والتدخل الفوري لإجبار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على الوقف الفوري لها ومنع أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي القائم للمسجد الأقصى المبارك، وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مؤكدة أنه لا حل دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس .
وقالت الجامعة في بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) اليوم بمناسبة الذكرى الـ 48 لحريق المسجد الأقصى، إنه ومنذ ذلك اليوم يتعرض المسجد الأقصى لانتهاك حرمته القدسية بشكل شبه يومي من خلال محاولات تدنيسه من قبل غلاة المستوطنين والمنظمات الصهيونية المتطرفة بحماية مباشرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن سعي حكومة الاحتلال الحثيث لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، ناهيك عن مواصلة الأذرع التنفيذية للاحتلال لأعمال الحفريات في أسفل ومحيط المسجد الأقصى؛ ما تسبب بتصدع أساساته وهو ما يهدد بانهياره في أية لحظة خدمة لغرض الاحتلال بإقامة الهيكل المزعوم مكانه .
ولفتت الجامعة العربية الانتباه إلى أنه بالرغم من القرارات الدولية العديدة التي عدت القدس مدينة محتلة، وأن الحرم القدسي الشريف مكان مخصص للمسلمين دون سواهم وآخرها قرار منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو) الصادر في الخامس من يوليو الماضي، إلا أن الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة تواصل مضيها قدمًا لفرض واقع جديد بالمسجد الأقصى .
ودانت الجامعة العربية، كافة الانتهاكات الإسرائيلية بحق دور العبادة والأماكن المقدسة وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وكذلك التهجير القسري للمقدسيين، اضافة إلى مواصلة إطلاق العديد من المشاريع الاستيطانية بالمدينة المقدسة وهدم منازل أهلها ومصادرة ممتلكاتهم وأراضيهم وتجريفها .

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