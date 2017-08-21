 بعد تكرار الحوادث.. البحرية الأمريكية تعلق عملياتها حول العالم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 29 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 21 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بعد تكرار الحوادث.. البحرية الأمريكية تعلق عملياتها حول العالم طيران الإمارات تنفي تعرض إحدى طائراتها لمخطط تفجير الجامعة العربية تُطالب المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها بحق الأقصى المملكة تُسدد حصتها في موازنة السُلطة الفلسطينية للفترة من أبريل وحتى يوليو الماضي دوري أبطال آسيا : الأهلي السعودي يواجه بيرسبوليس الإيراني غداً في ذهاب دور الثمانية بلدية بلقرن تطلق حملة النظافة دين وخلق ضمن مبادرة عسير أجمل مدير تعليم تبوك يدشّن مكتب “وفاء” لرعاية أبناء شهداء الواجب بالمنطقة أمطار على مكة المكرمة معرض هيئة منشآت يستضيف محافظ أملج اللحيدان والخزيم في معرض منشآت عقب تفقده مرافق الشركة في المشاعر المقدسة الوزير الفضلي يؤكد: هدفنا تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن الباحص : 26944 ساعة تطوعية في أندية الأحياء والموسمية بتعليم الشرقية

بعد تكرار الحوادث.. البحرية الأمريكية تعلق عملياتها حول العالم

بعد تكرار الحوادث.. البحرية الأمريكية تعلق عملياتها حول العالم
المناطق - وكالات

أعلنت البحرية الأمريكية، الاثنين، تعليق عملياتها حول العالم بعد اصطدام وقع في وقت مبكر من صباح الاثنين بين السفينة الأميركية “يو.إس.إس.جون.إس ماكين” وناقلة نفط.

كما أمرت البحرية بفتح تحقيق موسع في أداء واستعداد الأسطول السابع في المحيط الهادئ، في الوقت الذي بحثت سفن من عدة دول في المياه في جنوب شرق آسيا عن عشرة بحارة أمريكيين مفقودين.

وكانت المدمرة “يو.إس.إس.جون.إس ماكين” في طريقها إلى سنغافورة للقيام بزيارة روتينية بعد إجراء عملية حساسة متعلقة بحرية الملاحة الأسبوع الماضي، حيث أبحرت بالقرب من إحدى الجزر الصينية الاصطناعية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
وحدث التصادم شرق سنغافورة بين المدمرة الموجهة بالصواريخ والناقلة التابعة للأسطول الأميركي السابع في المحيط الهادئ “ألنيك إم سي” – التي يبلغ طولها 183 مترا – وهي ناقلة نفط وكيمياويات، ما تسبب في خرق كبير في بدن المدمرة.

وذكر الأسطول السابع أن “ضررا كبيرا” لحق ببدن المدمرة لتغمر المياه الحجرات المجاورة مثل حجرات مضجع السفينة والماكينات والاتصالات، مشيرا إلى أنه تم السيطرة على الحادث لمنع تدفق مزيد من المياه.

وذكر أن المدمرة تضررت في أحد جوانبها جراء الاصطدام الذي وقع على بعد 8.3 كيلومترا من ساحل ماليزيا، لكنها استطاعت الإبحار إلى القاعدة البحرية في سنغافورة.

ويعد هذا التصادم الكبير الثاني من نوعه في الشهرين الماضيين الذي يتعلق بالأسطول البحري السابع. ولقي سبعة بحارة في يونيو حتفهم عندما اصطدمت سفينة يو إس إس فيتزجيرالد وسفينة حاويات في المياه قبالة اليابان.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>