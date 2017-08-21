 مقتل منفذ هجوم برشلونة يونس أبو يعقوب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 29 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 21 أغسطس 2017 ميلاديا

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مقتل منفذ هجوم برشلونة يونس أبو يعقوب

مقتل منفذ هجوم برشلونة يونس أبو يعقوب
المناطق - وكالات

أكد التلفزيون الإسباني أن الرجل الذي قتل في سوبيراتس غرب برشلونة، الاثنين، هو يونس أبو يعقوب منفذ هجوم برشلونة.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر قريب من التحقيقات أن القتيل الذي سقط قرب برشلونة قد يكون المشتبه بتنفيذه الاعتداء في المدينة.

والاثنين، تأكدت هوية سائق الفان الذي دهس المارة في شارع لارامبلا السياحي في  برشلونة، الخميس، حيث أعلنت  الشرطة الإسبانية أنها تعرفت على السائق الذي أودى بحياة 13 شخصاً وتسبب بجرح حوالي 130 شخصا.

وأعلنت شرطة كاتالونيا ذلك في تغريدة على “تويتر” دون ذكر اسم السائق في البداية، لكن وزير داخلية إقليم كاتالونيا، جواكيم فورن، قال للإذاعة المحلية إن “كل شيء يشير إلى أن سائق الشاحنة الصغيرة هو  يونس أبويعقوب”. وأضاف أن الشرطة نفذت المزيد من المداهمات أثناء ليل الأحد – الاثنين لمنازل في بلدة ريبول حيث كان كثير من المشتبه بهم يقيمون.

الشاحنة التي دهست المارة في برشلونة

وفي وقت لاحق، قبل اعتقال منفذ الدهس، أشارت الشرطة إلى أن المشتبه به يونس ابو يعقوب في اعتداء برشلونة شخص “خطير وقد يكون مسلحا”.

يشار إلى أن الشرطة الإسبانية كانت تبحث عن أبو يعقوب منذ أيام، ولكن السلطات لم تكن قد حددت بعد ما إذا كان هو الرجل الذي كان يقود السيارة الفان.

وأبو يعقوب هو المشتبه به الوحيد الذي كان طليقا من بين 12 مشتبها بهم في عملية الدهس في برشلونة.

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