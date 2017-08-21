 شاهد ظاهرة كسوف الشمس النادرة في “الولايات المتحدة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 29 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 21 أغسطس 2017 ميلاديا

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شاهد ظاهرة كسوف الشمس النادرة في “الولايات المتحدة”

شاهد ظاهرة كسوف الشمس النادرة في “الولايات المتحدة”
المناطق - الرياض

تشهد ظاهرة الكسوف الكلي للشمس بالولايات المتحدة الأمريكية اهتمامًا بالغًا من المتشوقين لرؤية هذه الظاهرة نظرًا لندرتها، حيث أن مسار الكسوف المتجه من غرب الولايات المتحدة إلى شرقها هو ما يميز كسوف اليوم ويجعله أكثر الظواهر الفلكية ندرة وأهمية، حيث لم تشهد الولايات المتحدة حدثًا كهذا منذ 99 عام.

وأشار باحثون أيضًا في وكالة ناسا، أنه سيكون الكسوف الشمسي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة حيث ستتعرض لظلام كسوف الشمس مدة 160 ثانية.

وفيما يلي بث مباشر للظاهرة الفلكية النادرة من مواقع نيويورك تايم، والتايم، وسي بي سي نيوز.

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