أمير مكة يقف ميدانياً على الاستعدادات للحج في مكة المكرمة و المشاعر المقدسة

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أن عدد الحجاج المتوقع أدائهم لمناسك حج العام الحالي نحو 2.038 مليون حاج بزيادة 11% عن العام الماضي ، لافتا إلى أن ٤٤٣ حاجا قطريا عبروا منفذ سلوى متجهين للأراضي المقدسة حتى اليوم .

وقدم الأمير خالد الفيصل شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله ولسموه ولي عهده الأمير محمد بن سلمان على حرصهم واهتمامهم بكل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن ، مؤكدا أن الجميع في هذه البلاد يعتزون بخدمة حجاج بيت الله.

وقدم ايضا أمير مكة الشكر لوزير الداخليه رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وكافة رجال الأمن على الجهود التي يبذلونها لتأمين ضيوف الرحمن.

وأبان أمير منطقة مكة المكرمة أن عدد ضيوف الرحمن الذين وصلوا إلى المملكة حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الإثنين بلغ 1.207 مليون حاج ، فيما تم ضبط 64 حملة حج وهمية والقبض على نحو 235154 مخالف لأنظمة الحج وتمت إعادة أكثر من 120 مركبة مخالفة وتم ضبط 1899 مخالف لنقل الحجاج.

وأوضح سموه أن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة نفذت 14 مشروعا تطويرا بالمشاعر بقيمة 300 مليون ريال ، فيما انشأت وزارة المالية مراكز للإيواء بالمشاعر تسوعب أكثر من 30 ألف شخص ، وتم أيضا افتتاح محطة معالجة مخلفات المجازر بالمعيصم وتهدف لمعالجة 9 آلآف طن من مخلفات الأضاحي وتحويلها إلى سماد عضوي.

وفي رد على سؤال لوسائل الإعلام عن جاهزية خطط التصعيد، أوضح أمير منطقة مكة المكرمة أن الجهات ذات العلاقة أعدت خططها لتسهيل نفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة ، مؤكدا أن كافة القطاعات مجندة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل رحلتهم الإيمانية.

وقال سموه ” إن مشاريع عدة لتطوير المشاعر ستطرح للتنفيذ وهي في اللمسات الأخيرة لدى وزارة الحج والعمرة” .

وعن حملة الحج عبادة وسلوك حضاري ودورها في خفض نسب المخالفين ذكر الأمير خالد الفيصل أنه لن يتم السماح لأي مخالف بتجاوز الأنظمة.

وفي رد على سؤال أحد الصحفيين الذي تساءل عن الشروط التي وضعتها المملكة لحجاج إيران ” ليست هناك شروط خاصة بإيران بل شروط لتنظيم الحج ونحن نستقبل الحجاج جميعا ونقدم لهم الخدمات دون تفرقة”.

ووقف الأمير خالد الفيصل على جاهزية مشاريع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة التي تم تنفيذها بعد موسم حج العام الماضي للتسهيل على ضيوف الرحمن، إذ تفقد سموه مشروعات تنفيذ جسر المشاة قرب مستشفى منى الوادي ، وتعديل بعض طرق النقل الترددي بمشعر مزدلفة ، ومشروع تنفيذ جسر لفصل حركة المشاة عن حركة الحافلات بمزدلفة ، وإضافة منحنى التفاف وتطوير المواقع أعلى منطقة حجاج تركيا ، وإنشاء جسر لتسهيل حركة بعض الحافلات بمشعر عرفات ، وتنفيذ السلالم الخرسانية للمشاة مع برج المراقبة الأمنية حول جبل الرحمة ، وأخيرا مشروع فصل حركة المشاة حول جبل الرحمة.

وتفقد أمير منطقة مكة المكرمة محطة معالجة مخلفات الأضاحي بالمعيصم ، والتي تستهدف معالجة 9 ألاف طن من مخلفات مجازر الأغنام ومجازر الجمال والأبقار بمكة المكرمة و2600م3 من الدم، وذلك بعملية حرقها وتحويلها إلى رماد عضوي يستخدم كأسمدة حفاظاً على البيئة من التلوث.

ويتكون المشروع من خزانات لتجميع مخلفات الذبح بسعة تصل إلى 12 ألف طن من المخلفات، وطاحنات لطحن المخلفات القادمة من المجازر بواسطة الشاحنات، و نظام محارق متكامل يعمل بالوقود ويحتوي على أجهزة ونظام تبريد لها، و نظام لنقل المخلفات من خزان التجميع إلى المحارق، و محطة لمعالجة المياه المحملة بالدم بقدرة من 300 إلى 500م3 يومياً، و نظام فلاتر لمعالجة الأبخرة والغازات الصادرة من المحارق، و نظام تبريد المخلفات وتكييف المحطة، إضافة إلى نظام خاص بإضافة حمض الفورميك ( Formic Acid) إلى المخلفات بخزان التجميع لتثبيت حالة المخلفات ومنع الروائح من الانبعاث، ونظام التخلص من الغازات والأبخرة الصادرة من المخلفات، و نظام لضخ المياه المحملة بالدماء من المجزرة الحديثة إلى محطة معالجة المياه، و نظام إنذار ومكافحة الحريق، وأخيراً غرف التحكم والتشغيل والصيانة ومكاتب وسكن.

وزار الأمير خالد الفيصل مقر الإيواء بعرفات والذي أنشأته وزارة المالية لحالات الطوارئ والحوادث لا سمح الله ويتسع لإيواء أكثر من 6 آلاف حاج.

كما رأس أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإيواء بعرفات اجتماع لجنة الحج المركزية واستعرض سموه استعدادات الجهات لموسم الحج ، وبحسب العرض فإن وزارة المالية أنشأت عدداً من مراكز الإيواء بالمشاعر المقدسة خلال السنوات الماضية لإيواء المتضررين من الكوارث – لاسمح الله – ، حيث يوجد أربعة مراكز تبلغ طاقتها الاستيعابية أكثر من 30 ألف شخص.