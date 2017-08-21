 تعذر رؤية هلال ذي الحجة في مرصدي سدير و تمير.. وترقب لبيان المحكمة العليا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 29 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 21 أغسطس 2017 ميلاديا

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تعذر رؤية هلال ذي الحجة في مرصدي سدير و تمير.. وترقب لبيان المحكمة العليا

تعذر رؤية هلال ذي الحجة في مرصدي سدير و تمير.. وترقب لبيان المحكمة العليا
المناطق - الرياض

تعذرت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1438هـ في مرصدي سدير و تمير .

وكانت لجان الترائي قد خرجت لتحري رؤية الهلال استجابة لدعوة المحكمة العليا التي دعت إلى تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة 1438هـ، مساء اليوم الاثنين وقالت بانه ان لم يُرَ فيُتحرّى مساء يوم غد الثلاثاء الثلاثين من شهر ذي القعدة، حسب تقويم أم القرى.

يذكر أن المركز الدولي للفلك قد أعلن أمس تعذر رؤية هلال ذي الحجة الليلة من أي مكان في العالم فيما ستكون ممكنة غدًا في العديد من الدول.

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