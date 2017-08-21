 إحباط تهريب ثلاثة غزلان من فصيلة نادرة من جزيرة فرسان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 29 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 21 أغسطس 2017 ميلاديا

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إحباط تهريب ثلاثة غزلان من فصيلة نادرة من جزيرة فرسان

إحباط تهريب ثلاثة غزلان من فصيلة نادرة من جزيرة فرسان
المناطق - فرسان
كشفت اللجنة الأمنية المشتركة بميناء فرسان صباح يوم السبت الماضي حيلة عدد من المهربين وذلك أثناء تفتيش المركبات المغادره على متن العبارة إلى جازان  حيث تمكنت اللجنة من القبض على سياره من نوع شاص يستقلها مجموعة من السياح وبها عدد ثلاث غزلان والمعروفة بجزيرة فرسان بالغزال الآدمي وهي فصيلة نادرة لا تتواجد الا بمحمية جزر فرسان .

من جهته أفاد رئيس محمية جزر فرسان عبدالله عسيري بان اللجنه الامنيه المشتركة بميناء جزر فرسان والذي تمثل الهيئة السعوديه لحماية الحياة الفطريه بمندوب ضمن أعضاء اللجنه ، اثناء قيامها بمهام عملها بتفتيش المركبات المغادره على متن العباره للرحلة المتجه الى جازان صباح يوم امس السبت تم ضبط سياره من نوع شاص يستقلها ثلاثة اشخاص من خارج المنطقه وبتفتيش السياره عثر بداخلها على عدد ثلاثة غزلان مهربه بالعجلة الاحتياطية والدرج الأمامي حيث قام المخالفون بلف أرجلها وأيديها بلاصق لكي تمنعها عن الحركة وتكميم أفواهها كذلك حيث حاولوا  تهريبها الى خارج المنطقة محاولتن منهم  تضليل أعضاء اللجنة
حيث قاموا بتخبئتها بطرق احترافيه ولكن نباهة الاخوان أعضاء اللجنه والتفتيش الدقيق حالت دون تهريبها.
وعند الضبظ جرى تسليم المضبوطات الى عضو الهيئه باللجنه الزميل محمد زاروق والذي بدوره ابلغ مشرف الفرقة والمشرف على الدوريات وانتقلوا للموقع وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير مخالفات على الأشخاص المخالفين وتم تحويلهم الى شرطة فرسان لإكمال التحقيقات وتطبيق بحقهم النظام.
كما قدم الشكر لجميع أعضاء اللجنه ولزملائي العاملين بالمحمية لتعاونهم للحد من مخالفات الصيد في محمية جزر فرسان.

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