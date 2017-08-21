 هطول أمطار على مكة.. والمدني يحذر من الاقتراب من مجاري السيول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 29 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 21 أغسطس 2017 ميلاديا

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هطول أمطار على مكة.. والمدني يحذر من الاقتراب من مجاري السيول

هطول أمطار على مكة.. والمدني يحذر من الاقتراب من مجاري السيول
المناطق - مكة المكرمة

هطلت اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة على مكة المكرمة شملت أجزاء من العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة .
ويهيب الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين في منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومحافظة الجموم والطريق الواصل بين جدة والعاصمة المقدسة باخذ الحيطة من حالة جوية قادمة واحتمالية هطول أمطار مصحوبة برياح سطحية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

وأوضح الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة أن بيانا متقدما وصله من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن احتمالية استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية تشمل المشاعر المقدسة والطريق الواصل بين مكة وجدة تبدأ من الساعة ١٦:٣٠ من تاريخ اليوم الاثنين وتستمر حتى الساعة ٢٠:٠٠ من نفس اليوم ، كما ورد تنبيه عن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من ٢كم تتأثر منها عسفان – الشامية والأجزاء المجاورة منها تمتد إلى جدة وكذلك الطريق الواصل بين جدة والمدينة المنورة ( وادي ستارة – المسماه ) والأجزاء المجاورة لها تستمر الحالة حتى الساعة ٢٢:٠٠ من مساء اليوم الاثنين الموافق ٢٩-١١-١٤٣٨ هـ.

وأهاب الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول ومصادر التيارات الكهربائية واتباع إرشادات الدفاع المدني عبر موقع المديرية العامة في مثل تلك الأجواء، متمنين للجميع السلامة وداعين الله أن يجعلها أمطار خير وبركة.

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