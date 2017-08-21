جامعة نجران تعلن مواعيد التسجيل بالسكن الطلابي للفصل الأول

أعلنت جامعة نجران ممثلة في عمادة شؤون الطلاب عن مواعيد استقبال طلبات التسجيل بالسكن الجامعي للطلاب والطالبات للفصل الدراسي الأول لعام 1438/ 1438هـ.

وحددت العمادة يوم 19 /12/1438هـ أول أيام استقبال الطلبات على أن تستمر لمدة عشرة أيام تنتهي بتاريخ 28/12/1438هـ، مؤكدة في الوقت نفسة بأن التسجيل عبر البوابة الإلكترونية.

الجدير ذكره بأن الجامعة بدأت في استقبال أبنائها الطلاب والطالبات في الإسكان الجامعي منذ أن أعلنت عن الاستغناء عن المباني المستأجرة قبل خمس سنوات ونقل جميع الطلاب والطالبات وكذلك الموظفين داخل المدينة الجامعية التي تضم 65 مشروعاً تشمل : برج الجامعة، و32 مبنى للكليات والعمادات المساندة، ومستشفى جامعياً، وأستاذاً رياضياً، وثلاث صالات رياضية مغلقة، وست مدارس للبنين والبنات، ومساكن للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، ومحطة للكهرباء، ومحطات لتنقية المياه،