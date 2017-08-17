 عبدالعزيز الموسى : متحفزون للعمل وهدفنا خدمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 29 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 21 أغسطس 2017 ميلاديا

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عبدالعزيز الموسى : متحفزون للعمل وهدفنا خدمة

عبدالعزيز الموسى : متحفزون للعمل وهدفنا خدمة
المناطق - مريم البراهيم
 أكد عبدالعزيز الموسى نائب رئيس غرفة الأحساء إثر إنعقاد مجلس إدارة الغرفة للدورة العاشرة أن انتخابه لمنصب نائب الرئيس لايهم بالمقام المقام الأول بالقدر الذي يهمه وبقية الأعضاء لخدمة الأحساء .وتابع الموسى قائلا: الكل من شباب المملكة العربية السعودية يطمح لخدمة هذه البلاد الغالية ويتشرف بها من أي موقع وفي أي مجال ،ونحن في غرفة الأحساء نتشرف بخدمة مدينتنا الغالية وهاجسنا الكبير أن نقدم كل مابوسعنا لها .
وقدم نائب رئيس غرفة الأحساء شكره وتقديره للمجلس السابق ،متمنيا أن يقدم المجلس في دورته الحالية كل مامن شأنه رفعة وعلو مدينة محافظة الأحساء ،لافتا إلى أن المجلس الحالي يضم مجموعة مميزة من الجيل الشاب المتقد الطموح والمتسلخ بالخبرة والمعرفة والقدرة على إحداث الفارق بإذن الله ،وهو الأمر الذي يتوافق مع رؤية المملكة في منح الفرصة للجيل الشاب والإعتماد عليه في المرحلة القادمة.
وختم الموسى شكره وتقديره لكل من وضع ثقته فيه سواء في فترة الانتخابات الماضية أو من خلال تنصيبه نائبا لرئيس المجلس ،متمنيا أن يكون وبقية الأعضاء فأل خير على الأحساء.

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