 إقامة اُمسية أدبية صيفية لشباب الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 29 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 21 أغسطس 2017 ميلاديا

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إقامة اُمسية أدبية صيفية لشباب الباحة

إقامة اُمسية أدبية صيفية لشباب الباحة
المناطق - الباحة
 أُقيمت أمسية أدبية لشباب الباحة بمنتزه طيبة الاسم بمحافظة العقيق، أحياها الأديب جمعان الكَرَت، والشاعر عقيل الحلي، قدّما خلالها مجموعة من القصص الأدبية، والقصائد الشعرية وذلك ضمن الفعاليات الصيفية التي يُقيمها مجلس شباب منطقة الباحة لعام 1438،
واستهل الأمسية-التي أدارها الدكتور أحمد الفقيه أمين مجلس شباب الباحة-الأديب  جمعان الكَرَت، و الذي قدَّم مجموعة متنوعة من القصص ذات الأفكار والمضامين الثرية والهادفة، مُستوحاة من السياقات المختلفة لمنطقة الباحة، وعرض مجموعة قصص اختارها من كتابه الأخير “على ضفاف وادي قوب”، وقدَّم أيضا نسخاً من الكتاب كهدية للحضور الكريم.
بعد ذلك  القى الشاعر الحلي قصيدة شعرية وطنية بعنوان “أمرك سيدي”، والتي لاقت انتشاراً واسعاً منذ نشرها، كما قدَّم عدد من قصائد الحكمة والقصائد الغزلية والفكاهية.
 وقد لاقت الأمسية استحسان الحضور، متطلعين لمزيد من الأمسيات الأدبية التي تُبرز المواهب الأدبية لأبناء المنطقة، وترتقي بالحركة الأدبية والثقافية فيها.

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