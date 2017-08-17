 أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل المشرف على جمعية حقوق الإنسان بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 29 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 21 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل المشرف على جمعية حقوق الإنسان بالمنطقة

أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل المشرف على جمعية حقوق الإنسان بالمنطقة
المناطق - أمل بهكلي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة, في مكتبه بالإمارة اليوم , المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة الدكتور أحمد بن يحي البهكلي, يرافقه أعضاء الجمعية .
ورحّب سمو أمير جازان بالنيابة في بداية الاستقبال بالدكتور البهكلي, وأعضاء فرع الجمعية , متمنياً لهم دوام التوفيق في مهام عملهم.
وأكد سموّه أهمية دور الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في حفظ الجانب الإنساني وكرامة الانسان في حياته ومجتمعه وما يضمنه الدين الإسلامي الحنيف من حقوق وفق كتاب االله وسنة نبيه الكريم , وهو ما تحرص على تطبيقه القيادة الرشيدة .
وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات المتعلقة بأعمال فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة , والخدمات التي تقدمها الجمعية , وما تسعى لتقديمه من خدمات وما حققته من إنجازات .

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