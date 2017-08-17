محافظ الخرج يتفقد مدينة الحجاج بالخرج التي تستقبل الحجاج القادمين من دول الخليج

زار محافظ محافظة الخرج المكلف الاستاذ مساعد بن عبدالله الماضي اليوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/١١/٢٩هـ مدينة الحجاج بمحافظة الخرج التي تستقبل أفواج الحجاج القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي في طريقهم إلى المشاعر المقدسة.

وكان في استقبال المحافظ فضيلة مدير الاوقاف والمساجد بالخرج الشيخ / عبدالله التركي ومدير مدينة الحجاج الاستاذ / تركي الهديب .

وبعد ذلك تجول سعادة المحافظ في مرافق مدينة الحجاج الواقعة على طريق الملك عبدالعزيز في ساحة البرج .

واستمع إلى شرح من قبل مدير مدينة الحجاج حول الخدمات التي تقدمها الإدارات الحكومية المشاركة ( بلدية الخرج – وزارة الشئون الاسلامية – إدارة التعليم – مستشفى الملك خالد ) من مختلف الخدمات لضيوف الرحمن حيث جُهزت المدينة بمركز صحي متكامل يقدم الخدمات الصحية والوقائية والإسعافية, وتم تدعيمه بطاقم طبي قادر على مواجهة الحالات الطارئة وبعدد من الأجهزة الطبية والأدوية اللازمة وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن.