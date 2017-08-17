أسعار النفط تهبط 2% بعد موجة صعود نهاية الأسبوع

تراجعت أسعار النفط نحو 2% اليوم الاثنين بعد موجة صعود الأسبوع الماضي التي كانت بفعل مؤشرات على بدء السوق العالمية استعادة توازنها من تخمة معروض مزمنة.

وفقدت العقود الآجلة لخام برنت اثنين بالمئة بما يعادل 1.07 دولار لتسجل 51.65 دولار للبرميل بعد أن صعدت أكثر من 3% يوم الجمعة.

وانخفضت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.9% أو 90 سنتا إلى 47.63 دولار للبرميل. وارتفع العقد 3% أيضا في الجلسة السابقة.

وقال هانس فان كليف، كبير اقتصاديي الطاقة في ايه.بي.ان أمرو “نلحظ الآن بعض البيع لجني الأرباح بعد موجة الصعود القوية، وذلك قبيل بيانات المخزون لهذا الأسبوع.

وأضاف هانس أن “عدم التيقن تجدد بشأن المخزونات والتزام أوبك (بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها) قد يكفي مبررا لبيع بعض المراكز الدائنة”.