منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 9 مقيمين لقاء تبرعهم بالدم 10 مرات

وافق نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح 9 مقيمين ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لقاء تبرعهم بالدم عشر مرات.

والمتبرعون هم :

زبير عبدالخالق مقبول احمد ، وعمر الحاج عبدالله عبدالباقي ، وبلال محمد ديب عكاش ، وناصر حسين ناصر البلبول، ومحمد جهاد حكمت الصباغ، وسعيد احمد سالم باعبدالديني، ومومولو اغولين تانغباوان، واكرم نادربكار، واسعد سعد الدين محمد حسن .