 منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 9 مقيمين لقاء تبرعهم بالدم 10 مرات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 29 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 21 أغسطس 2017 ميلاديا

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منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 9 مقيمين لقاء تبرعهم بالدم 10 مرات

منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 9 مقيمين لقاء تبرعهم بالدم 10 مرات
المناطق - واس

وافق نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح 9 مقيمين ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لقاء تبرعهم بالدم عشر مرات.
والمتبرعون هم :
زبير عبدالخالق مقبول احمد ، وعمر الحاج عبدالله عبدالباقي ، وبلال محمد ديب عكاش ، وناصر حسين ناصر البلبول، ومحمد جهاد حكمت الصباغ، وسعيد احمد سالم باعبدالديني، ومومولو اغولين تانغباوان، واكرم نادربكار، واسعد سعد الدين محمد حسن .

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