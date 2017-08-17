وزير البيئة يقف ميدانياً على قطاع خدمات المياه بالمشاعر المقدسة

أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ، جاهزية قطاع خدمات المياه لاستقبال ضيوف الرحمن من شتى بقاع الأرض لأداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة لهذا العام 1438هـ، مشيراً إلى أن قطاع توزيع المياه في المشاعر المقدسة ممثلاً في شركة المياه الوطنية؛ بدأ منذ وقت مبكر في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لتسخير الإمكانيات كافة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

وأبان معاليه أن الشركة وبالتنسيق مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قامت بتوفير المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة , مفيداً أن الشركة وضعت خطة متكاملة للحالات المائية الطارئة – لا سمح الله – بالاستعانة بمصادر بديلة لاستخدامها في الحالات الطارئة.

جاء ذلك في تصريح صحفي لمعاليه عقب جولته التفقدية للخدمات التي تقدمها شركة المياه الوطنية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وللتأكد من جاهزية هذه المرافق في ظل الاستعدادات والخطط التي وضعت منذ وقت مبكر لموسم حج هذا العام 1438هـ، من أجل تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

وأوضح معاليه أن الشركة تواصل أعمالها لتنفيذ الخطة التشغيلية لخدمات المياه والخدمات البيئية في كل من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بالإضافة إلى التركيز على توفير كميات المياه اللازمة لحجاج بيت الله الحرام خلال تواجدهم في الأراضي المقدسة.

ورفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو نائبه – حفظهما الله – على حرصهما وتوجيهاتهما السديدة لتقديم سبل الراحة كافة لحجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر من خلال الخدمات التي توفر لهم من قبل مختلف قطاعات الدولة، ومنها المياه والخدمات البيئية.

وبيّن معاليه أنه من خلال هذه الزيارة تم الوقوف عن كثب على جاهزية مرافق الشركة المتمثلة في المحطات وخزانات المياه الاستراتيجية والتشغيلية ومختبرات المياه التي تتابع جودة المياه المقدمة للحجيج، مبيناً أنه تم الاطلاع على آلية التشغيل والتحكم عبر نظام (سكادا) المتخصص في مراقبة ضغوط المياه في الشبكات والخزانات والمشارب في المشاعر المقدسة، وفقاً للخطط الاستعدادية لهذا العام.

من جانبه , أكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، أن هناك تعاون فعّال بين الشركة ومختلف القطاعات، من أجل تنفيذ الأعمال التي تقوم بها الشركة في المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وقال : “إن كميات المياه التي تضخها شركة المياه الوطنية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام ستصل لأكثر من ( 18) مليون متر مكعب يتم توريدها من محطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالشعبية، إلى جانب كمية أخرى تقدر (15,000) متر مكعب يومياً يتم تأمينها من مشروع مياه وادي ملكان المخصصة لتغذية دورات المياه التابعة للحرم المكي الشريف بإجمالي كمية قدرها (50,000) م3 يوميًا، إضافة إلى تشغيل محطات التعبئة (الأشياب) الأربع التابعة للشركة بكامل طاقتها، وذلك لتعبئة الصهاريج خلال هذا الموسم”.

رافق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة في الجولة معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي الحازمي، ومدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد بن صالح الغامدي.