القبض على مُغتصب الطفلة الباكستانية.. واعترافه بجريمته البشعة بالطائف

قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة انه بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٣ تبلغ مركز السلامة بشرطة محافظة الطائف عن اختفاء طفلة مقيمة من جنسية آسيوية تبلغ من العمر 7 سنوات لفترة قاربة الساعة ثم وجدت لاحقاً ملقاه بالقرب من منزل ذويها وقد تعرضت للاعتداء بالاغتصاب من قبل مجهول وكانت غائبة عن الوعي تم نقلها للمستشفى ولم تدلي بأي معلومات نظرا لسوء حالتها النفسية والصحية ،تم انتقال رجال الضبط الجنائي والجهات الاخرى ذات العلاقة للموقع واستكملت اجراءات الاستدلال ونظرًا لبشاعة الجرم وعدم توفر اي معلومات عن الجاني باشر فريق بحث ميداني على درجة عالية من التأهيل التحري عن الجاني لسرعة ضبطه وتقديمه للعدالة وبعون من الله وتوفيقه تم التوصل إلى المتهم بتلك الحادثة من قبل شعبة التحريات والبحث الجنائي وضبطه ، حيث اتضح أنه مقيم من جنسية أفريقية في العقد الثاني العمر ومن ارباب السوابق، وعند سماع اقواله افاد بانه من قام بالاعتداء على تلك الطفلة، تم ايقافه لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي وإحالته القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص .