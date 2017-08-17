 الحضانة الاجتماعية بالرياض تدرب “49” موظفة على مهارات الأمن والسلامة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

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الحضانة الاجتماعية بالرياض تدرب “49” موظفة على مهارات الأمن والسلامة

الحضانة الاجتماعية بالرياض تدرب “49” موظفة على مهارات الأمن والسلامة
المناطق - الرياض

نظمت دار الحضانة الاجتماعية بالرياض التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ التابع لشعبة الحماية المدنية بالدفاع المدني برنامجاً تدريبياً عن “الأمن والسلامة” بحضور 49 موظفة من منسوبات الدار.

بدأ البرنامج الذي قدمه المدربين سعود المالكي وزياد العتياني بسلسلة من التطبيقات النظرية عن اساسيات الاسعافات الأولية والإنعاش القلبي وكيفية تنفيذه مع ذكر أبرز الحالات الحرجة وكيفية التعامل معها للحد من مضاعفاتها مثل حالات الاختناق والكسور وبلع اللسان والغرق وحالات التسمم والحروق .. مع التعرف على الأجهزة المهمة في عمليات الانقاذ وكيفية استخدامها مثل حقيبة الاسعافات الأولية واجهزة قياس السكر والضغط ثم التطبيق العملي على الدمى وبعض الحالات.

واحتوى الجزء الثاني من البرنامج على شرح مبسط لأنواع المسابح ومخاطرها والتعامل الصحيح مع احتمالات الغرق وانقاذ المصابين ، كما قام الفريق بتنفيذ عملية اخلاء حريق وهمي وتدريب الموظفات على استخدام طفايات الحريق والتعامل مع الاسطوانات المشتعلة واخلاء المباني من المحتجزين داخلها.

وفي ختام البرنامج كرمت مديرة دار الحضانة الاجتماعية بالرياض / هدى سيلان اعضاء الفريق مثمنةً لهم هذا التعاون الطيب وجهودهم التي يبذلونها من اجل نشر ثقافة التطوع وتأهيل الأفراد للمساهمة في خدمة المجتمع .

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