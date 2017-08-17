 للجنسين.. وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

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للجنسين.. وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود

للجنسين.. وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود
المناطق - الرياض

أعلنت جامعة الملك سعود (عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين) عن توفر وظائف أكاديمية لأعضاء هيئة التدريس (رجال ونساء) بمرتبة (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) وترغب الجامعة في شغلها بكوادر سعودية مؤهلة.

وجاءت الوظائف في التخصصات التالية:

– رياضيات
– فيزياء
– هندسة ميكانيكية
– هندسة كهربائية
– نظم معلومات
– علوم الحاسب
– ثقافة أسلامية
– اللغة الانجليزية
– الاحصاء
– الادارة
– علم الإدارة
– محاسبة
– المالية
– التسويق
– نظم المعلومات الادارية
– اقتصاد
– أصول التربية
– الفلسفة في علم الحيوان
– أحياء دقيقة
– طب الفم
– التربية الفنية
– الحقوق

وأشارت إلى أن التقديم عن طريق موقع العمادة  اعتباراً من اليوم الأحد 1438/11/28هـ حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1438/12/2هـ.

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