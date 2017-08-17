معلومة غريبة عن الشاحن اللاسلكي لآيفون .. وهذا ما كشفته تسريبات

ذكرت تقارير إعلامية أن ملحق الشاحن اللاسلكي للهاتف المرتقب لشركة “أبل” الأميركية “آيفون 8” سيجري بيعه بشكل منفصل واختياري.

ووفق تسريب نشره أحد الخبراء في أبل على حسابه الشخصي في تويتر، فإن آيفون 8 سيتم شحنه بواسطة شاحن لاسلكي، مشيرا إلى أنه قد يحتاج إلى ملحق إضافي ليعمل.

وقالت صحيفة التلغراف إن الخبير الذي يدعى جون غروبر أكد أن الشاحن اللاسلكي سيحتاج إلى ملحق إضافي، سيجري بيعه بشكل منفصل في الأسواق.

واعتبر خبراء أن هذه الخطوة “غير موفقة” من شركة أبل، على اعتبار أنها تهدف إلى استغلال المستخدم من أجل الربح.

وتظهر صور مسربة على وسائل التواصل الاجتماعي أن أبل تعمل على شاحن لاسلكي قبل إطلاق آيفون 8 الشهر المقبل.