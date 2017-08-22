 تألق صناديق الاستثمار بالسعودية.. وتقلص التداولات بقطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

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تألق صناديق الاستثمار بالسعودية.. وتقلص التداولات بقطر

تألق صناديق الاستثمار بالسعودية.. وتقلص التداولات بقطر
المناطق - وكالات

جاءت صناديق الاستثمار العقاري بين كبار الرابحين في البورصة السعودية الاثنين قبل يوم من إدراج صندوق جديد، في حين اتسم أداء أسواق الأسهم بالضعف في قطر.

وقالت رويترز إن صناديق الاستثمار العقاري الأربعة المدرجة من بين الأسهم العشرة كانت الأكثر تداولا في السوق السعودية، التي صعد مؤشرها الرئيسي0.2 بالمئة.

وقفز سهم الجزيرة موطن ريت 9.7 بالمئة. وزاد سهم جدوى ريت الحرمين 1.3 بالمئة. وقال الصندوق إنه سيدفع توزيعات أرباح نقدية بواقع 0.1 ريال للسهم عن فترة 75 يوما حتى 30يونيو.

وارتفعت أسهم نصف شركات البتروكيماويات الأربع عشرة المدرجة مع تمسك خام برنت بشكل عام بمكاسبه الكبيرة، التي حققها يوم الجمعة. وصعد سهم ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) 1.1 بالمئة.

أما في الدوحة، فقد هبط مؤشر بورصة قطر 0.8 بالمئة في أقل حجم تداول منذ بداية العام. وانخفض سهم البنك التجاري القطري 1.7 بالمئة مبددا المكاسب التي حققها الأحد، وبلغت 1.2 بالمئة.

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