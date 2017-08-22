فيديو صادم في المغرب .. اغتصاب جماعي لفتاة في حافلة

أظهر شريط فيديو أقل ما يوصف بأنه صادم تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، في #المغرب، عدداً من الشباب وهم يحاولون اغتصاب فتاة داخل إحدى حافلات النقل العمومي، بما عرف بحادثة “#فتاة_الحافلة_البيضاء “.

ووفقا لما ظهر في الفيديو، فقد قام 3 مراهقين بنزع ملابس الفتاة وتلمسها بطريقة لا أخلاقية مع توثيق ذلك بالكاميرا، وسط موجة من الضحك والصراخ، في حين حاولت الفتاة الدفاع عن نفسها والبكاء من أجل تركها والابتعاد عنها.

من جهتها، قالت شركة حافلات “نقل المدينة” التي جرت الحادثة داخل إحدى حافلاتها، في بيان لها الاثنين، إن “السلطات الأمنية تمكنت صباح اليوم من اعتقال المتورطين، وإن المعطيات الأولية للتحقيق الذي تقوم به الشركة مع الأجهزة الأمنية، تبين أن الفيديو يعود إلى يوم الجمعة 18 أغسطس”.

وردا على موجة الغضب التي تعرض لها سائق الحافلة من طرف المغاربة بسبب عدم تدخله لإنقاذ الفتاة وصدّ المعتدين، بينت الشركة أنه “لا يمكن لها حاليا التأكد من أن سائق الحافلة لم يتدخل لنجدة الفتاة، لأن مدة الفيديو التي لا تتجاوز دقيقة لا تتيح معرفة ردة فعل السائق، خاصة أنه في فترة من الفيديو قام المعتدون بترك الضحية تهرب”.

وذكرت الشركة أن التحري حول الحادثة مازال جاريا لتحديد هويات جميع المشتبه بهم في الاعتداء، مؤكدة أن “سائقي حافلاتها يتعرضون يوميا إلى اعتداءات وتهديدات بالسلاح الأبيض، وقذفهم بالحجارة من طرف المعتدين، كما أنهم يعرّضون حياتهم للخطر لأجل ضمان سلامة المسافرين”.

ولقي هذا الحادث اللاأخلاقي موجة استنكار واسعة من قبل المغاربة، لاسيما أن بعض وسائل الإعلام المغربية أشارت إلى أن الفتاة تعاني من تأخر عقلي.