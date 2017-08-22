التوترات الجيوسياسية ترفع أسعار الذهب

ارتفع الذهب ، الاثنين، بفعل التوترات الجيوسياسية بخصوص كوريا الشمالية والتي غذت الطلب على الملاذات الآمنة، في حين انخفضت عوائد السندات الأميركية والدولار.

وعزت رويترز الانخفاض إلى الشكوك إزاء قدرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تنفيذ سياسات في صالح الشركات.

ويتأهب المستثمرون لرد فعل كوريا الشمالية على تدريبات عسكرية مشتركة بالمحاكاة الحاسوبية بدأتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وتستمر حتى 31 أغسطس.

وقال المحلل لدى بنك ساكسو، أولي هانسن، “الذهب يتلقى دعما من التدريبات العسكرية وعدم التيقن في واشنطن”.

وبحلول الساعة 17:54 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.6 بالمئة إلى 1292.18 دولار للأوقية (الأونصة).

ويقترب هذا من أعلى مستوى في تسعة أشهر البالغ 1300.80 دولار المسجل لفترة وجيزة الجمعة، والذي جاء عقب هجمات إسبانيا وتنامي المخاوف بشأن قدرة ترامب على المضي في إصلاحات ضريبية واستثمارات.