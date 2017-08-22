 التوترات الجيوسياسية ترفع أسعار الذهب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

التوترات الجيوسياسية ترفع أسعار الذهب فيديو صادم في المغرب .. اغتصاب جماعي لفتاة في حافلة تألق صناديق الاستثمار بالسعودية.. وتقلص التداولات بقطر معلومة غريبة عن الشاحن اللاسلكي لآيفون .. وهذا ما كشفته تسريبات فرنسا تستبعد “شبهة الإرهاب” بحادثة مرسيليا للجنسين.. وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود دراسة تحذر الرجال: مستحضرات عناية شخصية قد تضعف الخصوبة الحضانة الاجتماعية بالرياض تدرب “49” موظفة على مهارات الأمن والسلامة القبض على مُغتصب الطفلة الباكستانية.. واعترافه بجريمته البشعة بالطائف وزير البيئة يقف ميدانياً على قطاع خدمات المياه بالمشاعر المقدسة منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 9 مقيمين لقاء تبرعهم بالدم 10 مرات الطيران المدني: الخصخصة ستعمم على باقي مطارات المملكة

التوترات الجيوسياسية ترفع أسعار الذهب

التوترات الجيوسياسية ترفع أسعار الذهب
المناطق - وكالات

ارتفع الذهب ، الاثنين، بفعل التوترات الجيوسياسية بخصوص كوريا الشمالية والتي غذت الطلب على الملاذات الآمنة، في حين انخفضت عوائد السندات الأميركية والدولار.

وعزت رويترز الانخفاض إلى الشكوك إزاء قدرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تنفيذ سياسات في صالح الشركات.

ويتأهب المستثمرون لرد فعل كوريا الشمالية على تدريبات عسكرية مشتركة بالمحاكاة الحاسوبية بدأتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وتستمر حتى 31 أغسطس.

وقال المحلل لدى بنك ساكسو، أولي هانسن، “الذهب يتلقى دعما من التدريبات العسكرية وعدم التيقن في واشنطن”.

وبحلول الساعة 17:54 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.6 بالمئة إلى 1292.18 دولار للأوقية (الأونصة).

ويقترب هذا من أعلى مستوى في تسعة أشهر البالغ 1300.80 دولار المسجل لفترة وجيزة الجمعة، والذي جاء عقب هجمات إسبانيا وتنامي المخاوف بشأن قدرة ترامب على المضي في إصلاحات ضريبية واستثمارات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>