الجيش المصري يدمر 9 سيارات أسلحة على حدود ليبيا

أعلن الجيش المصري تدمير 9 سيارات محملة بالاسلحة والذخائر والمتفجرات على الحدود الغربية مع ليبيا.

وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري في بيان له مساء الاثنين انه “استمراراً لجهود القوات المسلحة وأفرعها الرئيسية فى تأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية، وبناءً على معلومات إستخباراتية مؤكدة تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية والإستعداد للتسلل إلى داخل الحدود المصرية على الإتجاه الإستراتيجى الغربى، وبأوامر من القيادة العامة أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لإستطلاع المنطقة الحدودية على مدار ال 48 ساعة الماضية وإكتشاف وتتبع الأهداف المعادية والتعامل معها”.

واضاف ان القوات نجحت فى رصد وتدمير (9) سيارات دفع رباعى محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربه ، فيما تقوم القوات بالتعاون مع عناصر حرس الحدود بتمشيط المنطقة الحدودية وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية .

وذكر المتحدث العسكري انه وفِي توقيت متزامن وبالتعاون مع قوات إنفاذ القانون بنطاق الجيش الثانى الميدانى وجهت القوات الجوية ضربة جديدة إستهدفت بؤرة إرهابية شديدة الخطورة برفح بشمال سيناء تستخدم كقاعدة لإنطلاق العناصر الإرهابية وتخزين الأسلحة والعبوات الناسفة. واكد ان الضربة أسفرت عن تدمير البؤرة بشكل كامل .