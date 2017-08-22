احذروا .. تطبيقات عقارية تسوق لفلل وشقق وهمية واصطياد الزبائن بأسعار مغرية

انتهج عدد من المسوقين العقاريين أسلوبا جديدا في صيد الزبائن، وذلك بإيهام الباحثين عن مسكن بمواقع غير دقيقة عن الوحدات السكنية، من خلال تسويق مساكن (شقق وفلل) عبر تطبيقات العقارات في الهواتف الذكية والمواقع الإلكترونية المتخصصة.

وأكد مواطنون ومتعاملون في القطاع العقاري وفقا لـ”عكاظ” أنهم تفاجأوا عند البحث في هذه التطبيقات بإعلانات غير صحيحة لأماكن الوحدات المراد شراؤها؛ ما يدفعهم إلى الاتصال بالرقم الموجود في الإعلان، فيلجأ المسوق لعرض فلل وشقق أخرى في أماكن عدة، وطلب تسجيل رقم هاتف المتصل لإشعاره بالمنتجات الجديدة.

وبينوا أن تطبيقات بيع وشراء العقار على الهواتف الذكية لم تعد ذات مصداقية على العكس من بداياتها الأولى.

وأشاروا إلى أن الوحدات المعروضة يعلن عنها بمواقع مغايرة عن الحقيقة؛ ما يعني أن المسوقين يبحثون عن الزبائن بطرق ملتوية، من خلال إيهامهم بأماكن وأسعار قد تكون مغرية، لكن على أرض الواقع لا علاقة للإعلان بما في الحقيقة.