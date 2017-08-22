“الغذاء والدواء” تحذر الحوامل: ايزوتريتينوين .. يشوه الأجنة

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء النساء الحوامل من استخدام مستحضر «ايزوتريتينوين» الذي يستخدم كدواء لعلاج حالات حادة من حب الشباب، لافتة إلى أنه يؤدي لحدوث تشوهات خلقية خطيرة للجنين.

وبينت أنها أطلقت حملة توعوية بطرق الاستخدام الآمن للمستحضر، والذي يتوافر بأسماء تجارية عدة مسجلة في الهيئة هي كيوراكني، أو روأكيوتان، أو زيراكتان.

وأوضح المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن بن سلطان السلطان، أن المستحضر يستخدم لعلاج حب الشباب العقدي، أو حب الشباب المكبب، أو حب الشباب الذي يؤدي إلى ندوب دائمة، وذلك عندما لا تكون العلاجات التقليدية فعّالة بما فيه الكفاية، وهذه العلاجات تشمل المضادات الحيوية عن طريق الفم والعلاجات الموضعية (مثل الكريم والهلام والمرهم والغسول).

وبين أن الحمل يعد مانعاً مطلقاً للعلاج بمستحضر ايزوتريتينوين، والمرأة إذا كانت حاملا خلال فترة العلاج أو خلال شهر بعده، فإن هذا الدَّواء قد يُسبب تشوهات شديدة للجنين، ومن ذلك عدم وجود أذن واحدة أو أذنين، وتدلي الأذنين لأسفل، وكبر حجم الرأس وصغر الذقن، وتشوهات العيون، وتشوه الفم، كما توجد عادة تشوهات داخلية ذات صلة، ومنها تشوهات القلب والغدة الزعترية والجهاز العصبي والغدة المجاورة للدَّرقية.

وشدد على ضرورة ألا يتم تناول مستحضر ايزوتريتينوين في حال كانت المرأة حاملا، أو إذا أصبحت حاملا وتعذر عليها تجنب الحمل، أو إذا كانت تنوي الحمل، أو إذا كانت قادرة على الإنجاب ولا تستخدم وسائل منع الحمل اللازمة مع هذا الدواء لتفادي الضرر الذي قد يلحق بالجنين.

وقال السلطان: الطبيب سيعطي المرأة التي ترغب في العلاج بمستحضر ايزوتريتينوين مستنداً يسمى: «الموافقة على العلاج ومنع الحمل»، يجب على المرأة قراءته بعناية ثم التَّوقيع عليه بعد فهم كل ما يحويه من معلومات، مشيراً إلى أن الغرض من المستند التأكد من أنها فهمت تماماً مخاطر العلاج، وأنها توافق على اتباع أساليب منع الحمل كي يتسنى لها بدء العلاج بمستحضر ايزوتريتينوين ومتابعته.