 بلدية الشبحة تكثف جهودها خلال الأمطار وافتتاح ملعب الرويضات الرياضي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

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بلدية الشبحة تكثف جهودها خلال الأمطار وافتتاح ملعب الرويضات الرياضي

بلدية الشبحة تكثف جهودها خلال الأمطار وافتتاح ملعب الرويضات الرياضي
المناطق - تبوك - املج - فايز السميري:

كثّفت بلدية الشبحة جهودها من خلال هطول الأمطار في الميادين العامة والشوارع والطرق في مركز الشبحة ومداخلها الرئيسية.
وأوضح رئيس البلدية سعيد خليل السعيد أن إدارة التشغيل والصيانة استنفرت جهودها وإمكاناتها للتعامل مع هطول الأمطار بالسرعة التي تتطلبها الحاجة لحماية الأماكن الحيوية والممتلكات من الآثار السلبية ان وجدت، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الأرواح والممتلكات، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ومن جهة اخرى وضمن الجهود والأعمال الذاتيه من بلدية الشبحة قامت مؤخرا بتجهيز ملعب الرويضات الرياضي سعيا لترفيه الشباب وممارسة لعبة كرة القدم ، حيث تقام عليها دورة رياضية والتي سوف تختتم يوم الاحد القادم.

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