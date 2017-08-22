بلدية الشبحة تكثف جهودها خلال الأمطار وافتتاح ملعب الرويضات الرياضي

كثّفت بلدية الشبحة جهودها من خلال هطول الأمطار في الميادين العامة والشوارع والطرق في مركز الشبحة ومداخلها الرئيسية.

وأوضح رئيس البلدية سعيد خليل السعيد أن إدارة التشغيل والصيانة استنفرت جهودها وإمكاناتها للتعامل مع هطول الأمطار بالسرعة التي تتطلبها الحاجة لحماية الأماكن الحيوية والممتلكات من الآثار السلبية ان وجدت، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الأرواح والممتلكات، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ومن جهة اخرى وضمن الجهود والأعمال الذاتيه من بلدية الشبحة قامت مؤخرا بتجهيز ملعب الرويضات الرياضي سعيا لترفيه الشباب وممارسة لعبة كرة القدم ، حيث تقام عليها دورة رياضية والتي سوف تختتم يوم الاحد القادم.